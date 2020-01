Megxit je samo krinka  

Megxit naj bi bil le krinka za skrivnost iz preteklosti. FOTO: Reuters

trdi tudi, da na vrhu v Sandringhamu, ki so se ga udeležili kraljicater princiin, v resnici niso govorili o novi, manjši vlogi, ki jo bosta odslej v Združenem kraljestvu imela princ Harry in njegova žena Meghan , temveč so v resnici razpravljali o ljubezenskem otroku Charlesa in, torej o njem.Njegove bizarne trditve in zahteve, naj Charles in Camilla opravita test DNK, ki bi njegove trditve potrdil ali ovrgel, je avstralsko sodišče že trikrat zavrnilo, zdaj pa se je s svojo zahtevo odpravil na avstralsko vrhovno sodišče in s tem je menda »kraljevo družino spravil v paniko«.V Britaniji rojeni inženir pravi, da sta njegova krušna stara staršaindelala za kraljico kot kuharica in vrtnar in mu »večkrat« povedala, da je Charlesov in Camillin otrok.Za medij New Idea je Simon Dorante-Day izjavil: »Medtem ko ves svet misli, da so v Sandringhamu razpravljali o Harryju, sam menim, da so razpravljali tudi o tej sodni bitki. V svojem poslovilnem govoru je tudi Harry govoril o tem, da je bilo izzivov več, in sprašujem se, ali je ta eden izmed njih.Simon trdi, da sta ga sorodnika Winifred in Ernesta,in, posvojila, ko je bil star 18 mesecev, Camilla, ki je leto starejša od Charlesa, pa da ga je rodila pri osemnajstih. Simonova ženaje dodala: »Verjameva, da je Camilla zanosila s Charlesom, nato pa s pomočjo svoje in kraljeve družine skrbela za Simona, dokler ni dopolnil 18 mesecev.Camilla je bila Charlesova mladostniška ljubezen, s katero je prestolonaslednik nadaljeval razmerje tudi po poroki s princeso. Veljala je za žensko, ki je uničila Charlesov in Dianin zakon, osem let po Dianini smrti, leta 2005, pa sta se s Charlesom poročila.