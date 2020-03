Mehkužni podpredsednik

Ni ravno pogosto, da kdo javno tako pobesni, kot je 34-letna ameriška nekdanja manekenka Chrissy Teigen. Vzrok? Izjava 60-letnega Mika Pencea, da se mu testiranje na okužbo s koronavirusom ni zdelo prijetno.



Mimogrede: Pence je podpredsednik ZDA in je pred kratkim izjavil: »Test je bil hiter, a seže globoko v sinuse in nikakor ni prijetno. Zato je prav, da ponovim, če nimate simptomov, se vam ni treba testirati.« Dodal je, da je bil test invaziven in da so mu v nosnico za deset minut vstavili tampon.



Ob tej izjavi je Chrissy Teigen, žena pevca, producenta in igralca, 41-letnega Johna Legenda s pravim imenom John Roger Stephens, pobesnela. Ni mogla verjeti podpredsednikovi mehkužnosti, zaradi katere je državljanom, medtem ko ZDA postajajo ena od najizrazitejših nevralgičnih točk okužbe s koronavirusom, odsvetoval testiranje.



Pod nos mu je vrgla svoje izkušnje ob porodu, z Legendom imata hčer Luno Simone in sina Milesa Theodorja. »Kaj me briga za vaše bolečine,« mu je zabrusila, potem pa nazorno popisala, kako je rojevala hčer, kako so jo po porodu šivali in kako jo je vse bolelo še tri mesece: »Joj, vam pa so za deset minut vstavili tampon, res hudo,« se je posmehovala.



Njenemu besu se je pridružilo še nekaj somišljenic, ki se niso mogle načuditi tarnanju ob tamponu v nosu, »ki lahko reši na tisoče življenj«. Manekenka se je na politikovo opazko odzvala kot ženska, mati, zavedna državljanka, res pa je, da se je v javnosti pojavila tudi kot ostra nasprotnica Donalda Trumpa.



Znana je, skupaj z možem, tudi kot dobrodelnica na področju družinske in imigrantske problematike. Kot manekenka je zaslovela s fotografijami v športni reviji Sports Illustrated, krasila je tudi naslovnice Cosmopolitana, Vogua, Esquira ...