Prva dama ZDA Melania Trump je v petek v New Yorku sodelovala pri tradicionalnem prazničnem prižigu lučk na božičnem drevesu televizijske mreže Fox News. Kot svojo božično željo je navedla mir po svetu in premirje med Rusijo in Ukrajino še pred božičem.

Na sedmi tradicionalni prireditvi All-American Christmas Tree Lighting na sedežu televizije Fox News na Manhattnu se ji je pridružilo več otrok, ki so ji pomagali okrasiti božično drevo v televizijskem studiu.

Melania Trump je bila v četrtek zvečer v New Yorku na premieri podaljšane različice svojega dokumentarca Melania na Amazonu, v petek pa je imela intervju za televizijo Fox News, kjer je povedala, da bo družina Trump božične praznike preživela na Floridi.

Priprave na praznično okrasitev Bele hiše so v polnem teku. Na arhivski fotografiji prva dama ZDA Melania Trump in njen mož, predsednik ZDA Donald Trump med lanskim prižigom lučk pred Belo hišo. FOTO: Brian Snyder/Reuters

V ponedeljek bo prva dama slovesno sprejela prihod božičnega drevesa v Belo hišo, v torek pa se bo udeležila tradicionalne slovesnosti pomilostitve puranov pred zahvalnim dnevom, ki ga bodo v ZDA praznovali v četrtek.

Priprave na praznično okrasitev Bele hiše, kar je naloga prve dame, so medtem v polnem teku. Letošnja tema bo Amerika v cvetju. »Lepo bo,« je napovedala Melania Trump.