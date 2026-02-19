Melania Trump med najmanj priljubljenimi prvimi damami

Nova javnomnenjska raziskava YouGov razkriva, da se Melania Trump po priljubljenosti uvršča skoraj na dno lestvice needavnih ameriških prvih dam. Po rezultatih ankete, v kateri je sodelovalo 2255 Američanov, ima prva dama oceno priljubljenosti -16, kar jo postavlja na drugo mesto med najmanj priljubljenimi.

Še nekoliko slabše je bila ocenjena Hillary Clinton, ki z oceno -17 velja za najmanj priljubljeno prvo damo v novejši ameriški zgodovini. Na nasprotnem polu lestvice so se znašle Jackie Kennedy, Rosalynn Carter, Nancy Reagan in Michelle Obama.

Raziskava potrjuje, da so pogledi na prve dame izrazito politično zaznamovani in v veliki meri sledijo odnosu javnosti do njihovih mož. Podobno polarizacijo kažejo tudi ocene predsednikov: med dvajsetimi ima najnižjo oceno Donald Trump (-20), sledi pa mu Joe Biden.

Omenjeni rezultati v času, ko je Melania Trump znova v središču pozornosti zaradi dokumentarnega filma o svojem življenju, ki je po poročanju ameriških medijev ob premiernem vikendu ustvaril približno sedem milijonov dolarjev prihodkov, znova potrjujejo dejstvo, da medijska izpostavljenost ne pomeni nujno tudi širše javne naklonjenosti.