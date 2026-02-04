Melinda French Gates: Vesela sem, da sem stran od vse te nesnage

Milijarderka in filantropinja Melinda French Gate je povedala, da so nova razkritja dokumentov, v katerih je v povezavi s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom omenjen njen nekdanji mož, soustanovitelj Microsofta Bill Gates, obudila »boleče trenutke v njenem zakonu«.

V podkastu ameriškega radia NPR je dejala, da ob obtožbah, povezanih z Epsteinom, čuti »neizmerno žalost« in da morajo ljudje, omenjeni v teh dokumentih, vključno z njenim nekdanjim možem, na ta vprašanja odgovoriti sami.

»Zelo sem vesela, da sem stran od vse te nesnage,« je dejala. Z Billom Gatesom sta se po 27 letih zakona ločila leta 2021.

Dokumenti, ki jih je prejšnji teden objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, vključujejo tudi Epsteinovo trditev, da naj bi Bill Gates od ruskih deklet staknil spolno prenosljivo bolezen. Jemati naj bi moral antibiotike, na skrivaj pa naj bi jih podtikal tudi svoji ženi. Gates je to označil za »popolnoma absurdno«.

»Te trditve, od dokazano zagrenjenega lažnivca, so popolnoma absurdne in povsem neresnične,« je sporočil tiskovni predstavnik Billa Gatesa. BBC je njegove predstavnike zaprosil tudi za odziv na izjave Melinde French Gates.

Bill Gatesa nobena od Epsteinovih žrtev ni obtožila kaznivih dejanj, njegova omemba v dokumentih pa ne pomeni, da je storil kakršnokoli kaznivo dejanje.

V intervjuju za NPR-jev podkast Wild Card je Melinda French Gates povedala: »Zame je osebno zelo težko, ko se pojavijo te podrobnosti, saj obujajo spomine na zelo, zelo boleče trenutke v mojem zakonu.«

»Kakršnakoli vprašanja še ostajajo, česar niti ne morem v celoti razumeti, so vprašanja za te ljudi in tudi za mojega nekdanjega moža. Oni morajo nanje odgovoriti, ne jaz,« je dejala.

Ameriški mediji so že prej poročali, da je bila Melinda French Gates pred razhodom zelo prizadeta zaradi moževe povezanosti z Epsteinom. Po objavi ločitve je Bill Gates priznal, da je imel leta 2019 afero z zaposleno v Microsoftu.

Obtožbe v zvezi z Billom Gatesom so del več kot treh milijonov dokumentov, ki jih je prejšnji teden objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Jeffrey Epstein je leta 2019 umrl v zaporu v New Yorku, kjer je čakal na sojenje zaradi trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.