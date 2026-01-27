Menihi za mir in njihov pes Aloka

V času političnih nemirov po Združenih državah Amerike hodijo budistični menihi – in njihov pes z imenom Aloka. Ta nenavaden, a globoko pomenljiv dogodek, imenovan Walk for Peace (Hoja za mir), je mnogo več kot le pohod: je potovanje srca in spodbuda za mir in sočutje. Skupina 18 menihov se je 26. oktobra 2025 iz vietnamskega budističnega templja v Teksasu odpravila proti Washingtonu, kjer bodo prosili ameriški kongres, naj uradno prizna vesak – dan, ko se je rodil Buda – kot zvezni praznik miru in sočutja.

Menihi so zdaj že na severu države, kjer je zelo mrzlo, a to jih ne ustavi. Hodijo po lokalnih cestah in ljudje jih z navdušenjem pozdravljajo, saj v vedno bolj razdeljeni državi, postaja njihova ideja o miru – ne glede na vero, raso ali politično pripadnost, zelo dragocena.

Poseben spremljevalec te duhovne odprave je Aloka, potepuški pes iz Indije, ki se jim je nekoč pridružil, ko so potovali po tej deželi in so ga posvojili. Njegovo ime v sanskrtu pomeni »božanska svetloba«. Čeprav si je poškodoval nogo in je moral na operacijo, je zdaj ta prijazni pes spet z menihi in je njihova srčna maskota.

Ena bolj pomenljivih razsežnosti tega pohoda je tišina, ki je prav tako lahko orodje protesta. Menihi večino poti hodijo brez vzklikov, brez transparentov in brez zahtev v klasičnem aktivističnem smislu. Njihova metoda je zavestna: v državi, kjer je javni prostor preplavljen z glasnimi mnenji in nenehnimi informacijami, so oni izbrali tiho prisotnost. Prav ta kontrast je razlog, da se ljudje ob cestah pogosto ustavijo, izstopijo iz avtomobilov in jih le opazujejo – včasih več minut, brez ene same besede.

Zanimivo je tudi, da se pohodu pogosto spontano pridružujejo lokalni veterani, učitelji, medicinske sestre in študenti, ki z menihi prehodijo vsaj nekaj kilometrov.

Menihi na poti ne sprejemajo denarja zase. Vse donacije so namenjene zavetiščem, javnim kuhinjam za brezdomce ali veteranske centre. Tako želijo pokazati, da mir ni abstraktna ideja, temveč nekaj, kar mora postati konkretna pomoč. Ko se bodo v naslednjih dneh približevali Virginiji in območju Washingtona, jih čakajo najhladnejši odseki poti. V zadnjih tednih so se jim začele oglašati cerkvene skupnosti, sinagoge in celo gasilski domovi, ki jim ponujajo topel čaj in zavetje. Ta medverska solidarnost je eden tišjih, a najlepših stranskih učinkov pohoda. Vsak večer, ne glede na utrujenost, se menihi zahvalijo krajem, skozi katere so šli in blagoslovijo skupnost. Verjamejo, da če so se dotaknili enega samega srca, se je pot že izplačala.