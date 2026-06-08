S tožbo nad pretep v Beli hiši

Predsedniku in direktorju Ultimate Fighting Championship (UFC), združenja za boje v mešanih borilnih veščinah, kjer se plečati dedci in le malce manj plečate ženske neusmiljeno tolčejo in davijo v kletkah, Dani Whitu, je uspel veliki met. Nepresenetljivi ljubitelj tovrstnega mlatenja z minimalnimi pravili in še manj zaščitne opreme, predsednik Združenih držav Donald Trump, mu je dovolil, da enega od pretepov v čast skorajšnje četrttisočletnice ustanovitve ZDA priredi v samem središču moči najmogočnejše države, Beli hiši v Washingtonu.

Slab mesec pred praznikom ZDA naj bi se 14. junija na južni zelenici predsedniške rezidence spopadlo več pretepačev, potekala bosta tudi boja za prvaka v lahki in težki kategoriji. A sta se Dana White in Trump srečala z nepričakovano oviro. Upokojeni vojaški pilot, vietnamski veteran Paul Romano in aktivist proti korupciji Brendan Ballou sta vložila tožbo, s katero poskušata preprečiti veličastno počastitev neodvisnosti domovine po Trumpovo.

V tožbi trdita, da bi za gradnjo konstrukcije na območju Bele hiše morali imeti odobritev kongresa in okoljevarstveno oceno. Poleg tega po mnenju tožnikov tam ne smejo prirejati zasebnih prireditev, namenjenih dobičku. Cena ogleda prireditve je zelo zasoljena, za najbolj prestižne VIP vstopnice Trump, sicer eden od manjših lastnikov UFC, računa tudi več kot milijon evrov. V tožbi sta Romano in Ballou zapisala, da boji v kletki nikakor ne bodo praznovanje častitljive obletnice ameriške osamosvojitve, ampak praznovanje blagovne znamke UFC in Trumpovega rojstnega dne; prav na predvideni datum bo predsednik namreč dopolnil prav tako častitljivih 80. let.