Praznik enega najbolj kontroverznih modnih oblikovalcev vseh časov

Spomladi leta 2027 bo newyorški Metropolitan Museum of Art (The Met) odprl eno najbolj pričakovanih modnih razstav zadnjih let. Razstava John Galliano: Horizons, ki jo pripravlja Costume Institute pod vodstvom glavnega kustosa Andrewa Boltona, bo prvič celovito predstavila več kot štiri desetletja ustvarjanja britanskega modnega oblikovalca Johna Galliana vse od njegovih revolucionarnih začetkov v Londonu do obdobij pri modnih hišah Givenchyju, Diorju in Maison Margieli. Razstava pa ne bo le poklon oblikovalčevi izjemni ustvarjalnosti, temveč bo neposredno naslovila tudi njegov padec leta 2011, ko je zaradi antisemitskih in rasističnih izjav izgubil položaj kreativnega direktorja modne hiše Dior in se soočil z javnim izobčenjem. Razstava John Galliano: Horizons predstavlja pomemben ...