Meteorolog Arsa: Slovenija spada med najbolj nevihtna območja Evrope

Slovenija je po besedah meteorologa Branka Gregorčiča z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) med območji z največjo nevihtno aktivnostjo v Evropi, saj se pri nas stikajo vplivi Sredozemlja, Alp in celine. V času vročinskih valov zato pogosteje nastajajo tudi razmere za močna neurja, nalive, sunke vetra in točo.

V intervjuju za Onaplus.si Gregorčič pojasnjuje, zakaj natančne lokacije neurja ni mogoče napovedati niti nekaj ur vnaprej, kako nastajajo rumena, oranžna in rdeča vremenska opozorila ter zakaj jih ne bi smeli podcenjevati, četudi se najhujši scenarij na našem dvorišču ne uresniči.

Celoten intervju z meteorologom Brankom Gregorčičem, vključno z nasveti za ravnanje ob vročinskih valovih in poletnih neurjih, preberite na Onaplus.si.