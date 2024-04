Michael Fassbender: Še hočem dirkati in biti še hitrejši

Hollywoodski zvezdnik Michael Fassbender je svetovno slavo požel v vlogi zlobneža Magneta v franšizi Možje X, v resničnem življenju pa ga kot magnet privlačijo dirkalni avti. Natančneje, porsche, s katerim se je zadnja štiri leta, ko je dal kariero hollywoodskega igralca v veliki meri na stran, zavzeto udeleževal tekem. Dvakratni nominiranec za oskarja je že kot štiriletni deček navdušeno zbiral igrače štirikolesnikov in si želel biti dirkač, a je otroškim sanjam začel aktivno slediti šele po dopolnjenem štiridesetem letu.

Lani se je profesionalno udeležil že stote znamenite vzdržljivostne avtomobilske dirke 24 ur Le Mans v Franciji. Zakaj se je pomeril z najboljšimi vozniki in ekipami na svetu ter kako je potekalo urjenje med letoma 2018 in 2023, razkriva tudi lani izdani dokumentarec Michael Fassbender: Road to le Mans.

Žena, oskarjevka Alicia Vikander, se je sprva bala zanj, potem pa je strah prekrilo popolno navdušenje. FOTO: Shutterstock

Noče ostati v coni udobja

Karizmatični Hollywoodčan rad preizkuša različne stvari: »Nočem ostati v coni udobja. Hočem tvegati in pri sebi ohranjati strah … Preveč smo obremenjeni s tem, ali bomo videti trapasti ali šibki …, da nam ne bo uspelo. V glavi raje ohrani misel: Kaj je najslabše, kar se lahko zgodi?« Sam je prepričan, da nič prav slabega. Oporo ima tudi v enajst let mlajši ženi, prav tako slavni švedski igralki in oskarjevki Alicii Vikander. Pravi, da se je zanj bala le na začetku, potem pa je strah prekrilo popolno navdušenje, ko najdražjega glasno spodbuja tudi v živo.

Lani je svojega porscheja na cilj pripeljal enainpetdeseti od dvainšestdesetih. FOTO: Hoch Zwei/Juergen Tap/Porsche Ag

Par sta postala leta 2014, po zbližanju med snemanjem romantičnega trilerja Luč sredi morja. V tem sta igrala zakonca na odročnem otoku, kjer ona doživi spontani splav. V resničnem življenju ju je kmalu po posnetem filmu doletela podobno težka preizkušnja. Naposled je Vikanderjevi, potem ko sta se zaradi brexita iz Velike Britanije preselila na Portugalsko, leta 2021 le uspelo roditi zdravega otroka.

Kakršen oče, takšen sin

Danes približno tri leta stari sinko po Fassanderjevih besedah prav tako že kaže silno navdušenje nad avti. Očeta je gledal tudi na lanski tekmi, kjer je porscheja na cilj pripeljal enainpetdeseti od dvainšestdesetih. Izkušnja mu je na koncu prinesla nepozabne zmagovite občutke, četudi ni bil med najboljšimi: »Skozi vse vzpone in padce, razočaranja in neuspehe sem izgubil vero vase in željo. Mnogokrat sem se vprašal, zakaj sploh to počnem. Šibkejša plat mene bi najraje odnehala. Le Mansu sem hvaležen, ker me je naučil, da sem se še bolje spoznal in se potisnil naprej: Vstani in poskusi še enkrat!«

Predvidoma maja letos se bo udeležil snemanja trilerja Black Bag, kjer ima glavno vlogo ob Cate Blanchett in Pierceu Brosnanu. FOTO: Shutterstock

Po aktivnem predahu od Hollywooda se je v zadnjem času vendarle začel vračati v tirnice primarnega poklica, v katerem se je začel uriti že kot najstnik. Med drugim si ga lahko ogledamo v akcijskem trilerju Morilec (2023) in v športni komediji Še en gol za zmago (2023), predvidoma maja letos pa se začenja snemanje trilerja Black Bag, kjer ima glavno vlogo ob Cate Blanchett in Pierceu Brosnanu. Fassbender, ki bo 2. aprila vstopil v 48. leto, letos naj ne bi tekmoval za volanom, a tega še ni dokončno potrdil: »Priznam, da sem od vzdržljivostnega dirkanja postal super odvisen … Še hočem dirkati in biti še hitrejši.«