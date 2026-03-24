Michelle se je vrnila

Na prvi pogled bi lahko življenje Michelle Pfeiffer zvenelo kot popolna hollywoodska pravljica. Kalifornijska lepotica, ki je kot najstnica prodajala vstopnice v kinu, se je po naključju podala v svet filma – začela je nastopati na lepotnih tekmovanjih. Lepota ji je odprla vrata do agentov, oglasov in prvih televizijskih vlog. V manj kot letu dni je že igrala stereotipne zapeljivke, nato pa so sledile filmske klasike, od Brazgotinca do Nevarnih razmerij.

Pri 67 letih pa ne igra na nostalgijo – temveč na presenečenje. To pomlad jo lahko po dolgem času spet gledamo v dveh serijah: The Madison in Margo’s Got Money Troubles. In zdi se, da se v vseh teh letih, ko se je umaknila iz Hollywooda, skoraj ni spremenila.

The Madison, projekt vplivnega ustvarjalca Taylorja Sheridana, razširja njegov televizijski imperij z bolj intimno, skoraj boleče osebno zgodbo. Serija spremlja newyorško družino, ki se po nenadni tragediji umakne v divjino Montane. A to ni klasična zgodba o pobegu, temveč o razpadu in ponovnem sestavljanju identitete. Pfeifferjeva igra Stacy Clyburn, žensko, ki žaluje za svojim možem, se spoprijema z razpadom družine in lastno krhkostjo. Snemanje je potekalo v dveh sklopih, ustvarjalci pa so že vnaprej posneli gradivo za več sezon, kar je redek znak zaupanja v projekt. Serija je tudi polna posnetkov divje in čudovite narave.

Popolno nasprotje je serija Margo’s Got Money Troubles, ki prihaja na Apple TV+. Serija, nastala po uspešnem romanu, se loteva ene najbolj aktualnih tem sodobnosti: ekonomije preživetja v digitalni dobi. Mlajša junakinja išče izhod iz finančne stiske prek spletne platforme za odrasle – Pfeifferjeva pa igra njeno mamo, ki je bila nekoč natakarica. Njen lik je hkrati komičen in poln bolečine. Prav ta vloga naj bi bila po prvih odzivih ena najbolj drznih v njeni karieri.

Kontrast med serijama je skoraj šolski primer igralskega razpona: v eni Pfeifferjeva deluje kot zadržana, skoraj aristokratska figura, v drugi kot neukročena, robata ženska, ki komaj drži življenje skupaj. Dve skrajnosti, ena igralka – in popoln nadzor nad obema.

A največja zanimivost ostaja ona sama. Medtem ko sodobna televizija stavi na hitrost in količino, Pfeifferjeva ostaja zvesta staremu principu: dvom, poglabljanje, perfekcionizem. Vsako vlogo razgradi do temeljev, brez bližnjic – tudi po skoraj petih desetletjih kariere. Prav zato njeni liki nikoli ne delujejo »odigrano«, temveč nevarno resnično.

Michelle Pfeiffer dokazuje, da lahko igralka v zrelih letih ne le ostane relevantna, ampak postane osrednji obraz najbolj drznih in aktualnih zgodb našega časa.