Mick Jagger, osemdesetletnik

»Ko gledam Micka Jaggerja, kako teče po dvesto metrov dolgem odru in hkrati dobro poje, se tudi vprašam, kaj počnem narobe. Pome bi po enem takšnem teku prišel rešilec, on pa jih izvede nešteto,« je pred kratkim za Nedelo dejal priljubljeni slovenski glasbenik Matevž Šalehar – Hamo, ki bo letos dopolnil 47 let. Jagger jih je danes dopolnil okroglih osemdeset!

Britanski pevec se je 26. julija 1943 rodil v londonskem predmestju Dartford, ki je bil sredi druge svetovne vojne vse prej kot prijazen kraj za odraščanje. »Mick je bil premajhen, da bi se spominjal vojnih grozot – ni se spominjal niti zadetka, ki je upepe­lil hišo zraven njihove in z njo vred osem ljudi, ki so živeli v njej. Vendar ni dvoma, da so se morasti zvoki vojaškega spopada globoko vtisnili v njegovo podzavest. Kadarkoli je pozneje slišal sireno – kakršnokoli sireno –, ga je vedno zmrazilo,« je v biografiji Mick: Divje življenje in nora genialnost Micka Jaggerja zapisal ameriški novinar Christopher Andersen.

Keitha Richardsa, ki se je rodil le 145 dni za njim, je spoznal že v osnovni šoli, njuno vnovično srečanje na dartfordski železniški postaji pa je za vselej spremenilo potek zgodovine popularne glasbe. Skupaj s Brianom Jonesom, Charliejem Wattsom in Billom Wymanom so ustanovili zasedbo The Rolling Stones, ki še danes, več kot šestdeset let po prvem koncertu, lomasti po največjih svetovnih odrih.

Jones je v nikoli docela pojasnjenih okoliščinah umrl leta 1969, Wyman je bend zapustil približno tri desetletja zatem, Watts pa se je pri osemdesetih letih poslovil predlanskim; bleščeča dvojčka, kot sta se poimenovala Jagger in Richards, sta torej edina »originalna« Stonesa, ki sta še vpeta v kolesje divje glasbene industrije. Toda njuna pojava bi bila težko bolj različna: če Richards spominja na ostarelega pirata, je Jagger na vsakem koncertu baletnik, pevec, maratonec in sprinter hkrati. Kako mu še vedno uspeva ohranjati kondicijo?

Kot pravi, trenira petkrat ali šestkrat na teden, »vendar ne pretiravam«, skrbno pazi tudi na prehrano. Že vrsto let vadi pod budnim očesom norveškega osebnega trenerja Torjeja Eikeja, ki je med drugim skrbel za kondicijsko pripravo norveških olimpijcev in nogometašev. Veliko časa preživi v fitnesu, redno teče in kolesari ter izvaja jogo in pilates, največ pozornosti pa namenja plesnim vajam.

Glede na to, da so koncerti Stonesov vsakič znova razprodani, lahko le upamo, da bo Jagger še naprej ostal zvest svoji rutini. Debata o njegovih (starostnih) omejitvah je že dolgo odveč. Tako ali tako je nekoč rekel, da bi raje umrl kot pri štiridesetih še vedno pel Satisfaction.