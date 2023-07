Mihail Hodorkovski: Putina bo treba odstraniti s silo

Mihail Hodorkovski, nekoč najbogatejši Rus, zdaj pa v izgnanstvu že desetletje oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, se je v intervjuju za nemški Spiegel razgovoril o razmerah v svoji domovini, o Jevgeniju Prigožinu in avtokratu, ki vlada v Kremlju, in mu ni mar za človeška življenja. Prepričan je, da Putina ni mogoče premagati na miren način, nasprotno: »Ni druge rešitve, kot da se v roke vzame orožje.« Z mirnimi demonstracijami namreč ni mogoče doseči ničesar, saj gre za režim, ki je pripravljen streljati. »Povsem očitno je, da Putinu eno življenje, sto ali 10.000 človeških življenj ne pomeni nič v primerjavi z oblastjo.«

Na vprašanje, zakaj je podprl pohod Jevegenija Prigožina proti Moskvi, odgovarja, da ni podprl upornika osebno, ampak njegov upor. »Ne trdim, da je Prigožin boljši od Putina, a ni niti slabši od njega.« Oba sta člana bande, oba sta razbojnika, pravi. Prepričan je, da bi lahko demokratične sile, če bi bile bolje pripravljene, po Putinovem pobegu iz Moskve prevzele oblast. Če bi 10.000 ali 15.000 mirnih protestnikov vzelo v roke preprosto orožje in zavzelo državne stavbe in komunikacijske centre, bi lahko bili uspešni. V takšni vstaji ne bi prišlo do prelivanja krvi ali pa bi bilo to minimalno. O tem je prepričan, ker je ruska družba zelo apatična.

Oporečnik si zdaj prizadeva, da bi kolege iz demokratične opozicije prepričal, da je bil upor, ki je bil resda nevaren, hkrati tudi priložnost. »Verjamem, da bo takšnih dogodkov še več, morajo pa jih bolje izkoristiti.«

Šestdesetletni Hodorkovski, ki je nekoč vodil največje naftno podjetje na svetu Jukon in bil 16. najbogatejši zemljan, ve, o čem govori. Putin je z njim obračunal brez milosti. Ko se je oligarh začel zanimati za politiko in si drznil kritizirati korupcijo, ga je dal Putin pod obtožbo poneverbe in utaje davkov zapreti za deset let. Njegovo podjetje je bankrotiralo, kar je ostalo, so nacionalizirali. Hodorkovski je vse obtožbe zanikal, mnogi so prepričani, da je šlo za politično motiviran proces. Ko ga je Putin leta 2013 pomilostil, je takoj zapustil Rusijo. Zdaj živi v Londonu in vodi institucijo Open Russia, ki jo je ustanovil že v domovini, da bi okrepil civilno družbo. Pod njenim okriljem redno izhajajo preiskovalna poročila o korupciji in zlorabah v Rusiji.