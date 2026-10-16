Mike Leigh bi rad posnel še sto filmov, a ga ovira bolezen

»Moje zdravstveno stanje mi otežuje delo, sicer pa bi rad posnel še sto filmov. Vendar to morda ne bo mogoče že samo s praktičnega vidika,« je za agencijo AFP na rdeči preprogi na londonskem filmskem festivalu pred projekcijo svojega filma Tender Loving Care povedal 83-letni Mike Leigh. Eden najuglednejših britanskih filmskih in gledaliških režiserjev ter scenaristov ima miozitis, skupino vnetnih mišičnih bolezni, pri katerih imunski sistem napade lastno mišično tkivo in povzroči kronično vnetje. To pa vodi v postopno propadanje mišičnih vlaken, kar se kaže kot mišična oslabelost, bolečina in izčrpanost. Leigh za hojo že uporablja palico. Prejšnji mesec je za socialno dramo Tender Loving Care osvojil glavno nagrado, zlato školjko za najboljši film na 74. mednarodnem filmskem festivalu v ...