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    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    FOTO: Mik Celje
    Galerija
    FOTO: Mik Celje
    Promo Delo
    3. 7. 2026 | 11:52
    3:51
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    Podjetje MIK Celje je tudi letos v okviru dobrodelnega projekta MIKova karavana otroškega smeha omogočilo teden brezskrbnega letovanja 100 otrokom iz socialno manj spodbudnih okolij. Otroci so se 27. junija odpravili na Debeli rtič in tam preživljajo teden športnih, ustvarjalnih in izobraževalnih dejavnosti ter druženja. V enaindvajsetih letih je podjetje MIK Celje v okviru projekta na brezskrbno letovanje ob morju odpeljalo že več kot 2600 otrok. MIKova karavana otroškega smeha je danes eden najdlje trajajočih dobrodelnih projektov slovenskega gospodarstva.

    Marjetka Vovk in Raay sta s svojimi največjimi uspešnicami poskrbela za nepozabno vzdušje, otroci pa so z veseljem zapeli in zaplesali skupaj z njima FOTO: Mik Celje
    Marjetka Vovk in Raay sta s svojimi največjimi uspešnicami poskrbela za nepozabno vzdušje, otroci pa so z veseljem zapeli in zaplesali skupaj z njima FOTO: Mik Celje

    Ob osrednjem dogodku letošnje MIKove karavane otroškega smeha je podjetje pripravilo spremljevalni program, na katerem so se otrokom pridružili zaposleni skupaj z vodstvom podjetja. Generalna direktorica MIK Celje Adrijana Pliberšek Jeram je ob tej priložnosti poudarila, da so največja vrednost projekta otroški nasmehi ter občutek sprejetosti in pripadnosti, ki ga otroci odnesejo s seboj domov. »Najlepši del niso številke, ampak trenutki, ko otrok odide domov srečnejši, z novimi prijateljstvi in lepimi spomini. Želim si, da bi tudi letos vsak otrok doživel poletje, v katerem se bo počutil sprejetega, pomembnega in brezskrbnega.«

    Ožje vodstvo podjetja MIK Celje z generalno direktorico Adrijano Pliberšek Jeram ob predaji bona vodji Zdravilišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču Lilijani Kozlovič FOTO: Mik Celje
    Ožje vodstvo podjetja MIK Celje z generalno direktorico Adrijano Pliberšek Jeram ob predaji bona vodji Zdravilišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču Lilijani Kozlovič FOTO: Mik Celje

    Prisotne je nagovorila tudi vodja Zdravilišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču mag. Lilijana Kozlovič in se zahvalila podjetju MIK Celje, zaposlenim in prostovoljcem za dolgoletno podporo projektu. Otrokom je zaželela, da čas ob morju izkoristijo za nova prijateljstva, lepe spomine in nova doživetja.

    Program osrednjega dogodka so zaznamovali šport, glasba in druženje. Otroci so se najprej preizkusili v rokometni šoli z igralci RK Celje Pivovarna Laško, nato pa se družili z glasbenim duetom Maraaya in Tilom Čehom. Poleg koncerta so zbirali avtograme, se fotografirali s športniki in glasbeniki ter spoznavali svoje vzornike. Nepozaben trenutek prireditve je bil prav otroški pevski nastop. Z izvedbo pesmi Novi val skupine Joker Out so navdušili občinstvo ter si prislužili iskren in glasen aplavz. Dogodek je obenem zaznamovala tudi simbolična predaja bona za izvedbo letošnjega letovanja, ki ga je podjetje MIK Celje namenilo kot podporo še eni nepozabni poletni izkušnji otrok.

    Posebno veselje je med otroki požel tudi sladoled, ki so se ga na ta vroči dan še posebej razveselili FOTO: Mik Celje
    Posebno veselje je med otroki požel tudi sladoled, ki so se ga na ta vroči dan še posebej razveselili FOTO: Mik Celje

    Pomemben del projekta so prostovoljni vzgojitelji podjetja MIK pod vodstvom pedagoga Milana Ninića. Program letovanja vključuje športne dejavnosti, ustvarjalne delavnice, pohode, skupinske igre, delavnico temeljnih postopkov oživljanja, tehnike sproščanja in likovno terapijo. Namen dejavnosti je spodbujati samozavest, odgovornost, sodelovanje in zaupanje vase.

    Letošnja izvedba je bila dopolnjena tudi s projektom Pogled v lepši svet, v okviru katerega so otroci opravili dobro delo za drugega in svojo izkušnjo izrazili z risbo. Nastala razstava obiskovalce spodbuja k razmisleku, da lahko že preprosta dejanja prijaznosti, pomoči in medsebojne solidarnosti prispevajo k bolj povezani skupnosti.

    Projekt MIKova karavana otroškega smeha tako že več kot dve desetletji ostaja ena osrednjih družbeno odgovornih pobud podjetja MIK Celje in številnim otrokom omogoča izkušnjo poletnih počitnic, ki je sicer ne bi mogli doživeti.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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