Milena Zupančič spregovorila o bolezni: Ko si zelo bolan, se obiski razredčijo

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk Milena Zupančič je v intervjuju za Onaplus spregovorila o svoji bolezni, ki jo spremlja že več kot leto dni. Milena, ki bo decembra praznovala 79. rojstni dan, boleha za rakom.

»Vse dopoldneve imam slabe, ker ponoči ne spim in ves čas vstajam. Slabost, bolečine, vse po malem … kdaj pridem k sebi šele popoldne,« opisuje. Kljub temu vztraja pri svojih obveznostih in odrskih nastopih.

Kljub bolezni se pripravlja na nadaljevanje predstave To noč sem jo videl v Mariboru junija 2026. Opisuje, kako je igrala celo takrat, ko je bila še v bolnišnici, in poudarja pomen stika z ljudmi. »Ni bistveno le biti na odru, bistveno je, da se družiš z ljudmi, da deliš svoje misli s sebi bližnjimi. To pogrešam.«

Igralka poudarja, da bolezen spreminja tudi medosebne odnose. »Ko si zelo resno bolan, se obiski razredčijo. Ostanejo le najboljši prijatelji in najožji družinski člani. To je žalostno, a del realnosti,« pravi in dodaja, da vedno črpa podporo pri svojih sestrah.

Kot pravi, se ob takih preizkušnjah velikokrat vprašaš, zakaj jaz. »Odgovora ni, a bolezen človeka ustavi in te nauči ceniti trenutke,« pravi Milena, ki še vedno sanja o potovanjih in novih doživetjih, čeprav se zaveda, da življenje ne bo več enako.