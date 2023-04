Milijarda dolarjev za brezdomce mesta angelov

Karen Bass, ki v Los Angelesu županuje od leta 2022 in pripada demokratski stranki, bi rada javne finance namenila predvsem reševanju brezdomstva. Po lanski statistiki je v ZDA približno 582.000 brezdomcev, od tega jih je največ prav v Los Angelesu. Kalifornija je zanje že zaradi ugodnih klimatskih pogojev od nekdaj popolno zatočišče. Zaradi visokih stroškov nastanitev in po zaslugi medijev, ki ulične stanovalce na pragu Hollywooda z objavami vse bolj popularizirajo, pa je njihovo število tako naraslo, da postaja stanje alarmantno; le med zadnjo pandemijo je bilo povečanje štiriodstotno.

Po poročanju neprofitne organizacije NPR (National Public Radio) je Karen Bass ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu dejala, da potrebuje še 1,3 milijarde dolarjev; do zdaj je od Bidnove administracije prejela že četrtino milijarde dolarjev. S končnim zneskom bi po njenem prepričanju lahko zagotovila streho nad glavo približno 40.000 brezdomcem, kolikor jih trenutno beležijo v mestu angelov. Denar bi med drugim pokril stroške bivanja v motelih.

Tudi boljša medicinska oskrba

Do zdaj so v te namene v okviru projekta Inside Safe porabili že približno 50 milijonov dolarjev, kar je omogočilo varno zatočišče približno tisočim ljudem. Županjin načrt v prihodnje zajema nakup tako hotelskih kot motelskih sob, da bi se izognili stroškom nočitev, pa tudi gradnjo novih stanovanj ter vladno finančno pomoč pri najemninah za brezposelne in tiste z zelo nizkimi dohodki. Bassova bi prav tako rada okrepila nujno medicinsko oskrbo in bolniške postelje za brezdomce; raziskava iz leta 2019 kaže, da jih ima kar 25 odstotkov resne duševne bolezni, 14 odstotkov pa je odvisnikov od trdih drog.

Po pisanju Los Angeles Timesa namerava županja na podlagi proračuna priskočiti na pomoč še zavetiščem za živali ter hkrati precej povečati tudi število policistov. Teh naj bi bilo 400 več, vsega skupaj približno 9500, saj si želi učinkovito lotiti težav s kriminalnimi tolpami v povezavi s preventivnimi programi za mlade s poudarkom na nenasilju. Ali bo njen finančni načrt sprejet, bo znano do 31. maja, morebitno uresničevanje pa bi se začelo s 1. julijem.