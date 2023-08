Milijarder hoče biti prvi mož Tajvana

Morda tajvansko podjetje Foxconn ni splošno prepoznavna blagovna znamka, vendar gre za največjega proizvajalca elektronike na svetu. Njeni najbolj znani izdelki so naprave podjetja Apple, izdeluje pa tudi naprave za Amazon, BlackBerry, Cisco, Dell, Google, Intel, Microsoft, Nokia in Sony, če naštejemo samo najbolj znana. Ustanovitelj Foxconn in od leta 2019 upokojenec, 72-letni milijarder Terry Gou, je v ponedeljek najavil, da se bo leta 2024 kot neodvisni kandidat potegoval za mesto predsednika Tajvana.

Otok ob vzhodni kitajski obali ima nenavaden status; dejansko deluje kot neodvisna država, uradno pa je za večino držav del ozemlja komunistične Ljudske republike Kitajske. Gou ima obilo izkušenj, kako se pogajati s to veliko in nepredvidljivo državo, saj večina Foxconnovih tovarn, v katerih dela na stotisoče ljudi, ni na Tajvanu, ampak na Kitajskem. Ob traparijah, kot je, da prihaja doba vladavine podjetnikov, je ob najavi kandidature zatrdil, da bo v štirih letih zgradil trdne temelje za zaupanje na obeh straneh Tajvanske ožine in zagotovil 50 let miru.

Milijarder je hotel najprej kandidirati na listi največje opozicijske stranke Kuomintang, vendar se je ta raje odločila za nekdanjega poveljnika policije in zdaj župana največjega mesta na otoku Novega Tajpeja – to popolnoma obkroža glavno mesto Tajpej – Hou Yu-iha. Kot neodvisni kandidat bo moral Terry Gou do začetka novembra zbrati 290.000 podpisov podpore. Največjo podporo ima sicer trenutni tajvanski podpredsednik Lai Ching-te, kandidat vladajoče Demokratične napredne stranke. Tajvan ima polpredsedniški sistem, v katerem je predsednik države politični položaj z največjo močjo.