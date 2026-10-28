Milijoni za sorodnika tiranozavra

Na dražbi hiše Sotheby's v New Yorku so v torek za 47,3 milijona dolarjev prodali okostje dinozavra iz rodu nanotyrannus (nanotiran), manjšega sorodnika tiranozavra. Primerek z vzdevkom Jodi je po navedbah dražbene hiše drugi najdražji dinozaver, kar so jih kdaj prodali na dražbi. Kupec za zdaj ostaja neznan. Pričakovanja Sotheby's so bila precej nižja: okostje so pred dražbo ocenili na šest do devet milijonov dolarjev. Po poročanju Guardiana je licitacija trajala dvanajst minut, sodelovalo pa je šest ponudnikov, ki so ponudbe oddajali po telefonu in spletu. Nazadnje je zmagala telefonska ponudba. Pred prodajo je bilo okostje predstavljeno javnosti na Manhattnu, v razstavnem prostoru avkcijske hiše, kjer so obiskovalci lahko videli sestavljeno najdbo. Fosil je leta 2019 na svojem ...