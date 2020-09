Minister za ovajanje sosedov

Kit Malthouse je ljudi pozval, naj naznanijo vse tiste, ki ne spoštujejo novih ukrepov. FOTO: Reuters

Številni mladi in manj mladi Britanci so nedeljski večer izkoristili za nebrzdano zabavo v slogu silvestrovega, s čimer so se pripravili na zaostrovanje ukrepov vladev boju proti novemu koronavirusu, ki omejuje druženje na šest oseb.Le nekaj ur po tem, ko so novi predpisi začeli veljati, je policijski ministerdanes zjutraj pozval, naj ljudje naznanijo vse tiste, ki ne spoštujejo novih ukrepov, in naj družine prijavijo svoje sosede, če vidijo, da ti kršijo pravila.Izključil ni niti možnosti, da bi za ta namen uvedli posebno telefonsko linijo: »Pogovarjamo se tudi o tem, katere mehanizme za prijavo bi uporabili. Obstaja seveda številka za nenujne primere, na katero lahko ljudje prijavijo stvari, ki jih želijo prijaviti, in v času samoizolacije je policija zaznala porast takšnih prijav. Če so ljudje zaskrbljeni in menijo, da gre za kršitev, je ta možnost odprta.«Pravila v Angliji so strožja kot v Walesu in na Škotskem, kjer so iz »preštevanja« izvzeti mlajši od 12 let. Če ljudje novih ukrepov ne bodo spoštovali, jih čaka globa v višini 3200 britanskih funtov oziroma 3468 evrov.Malthouse je za Radio 4 dodal: »Policisti bodo seveda sproti ocenjevali različne situacije, toda na koncu ima vsak osebno odgovornost do zdravja vseh nas in upamo, da bo ta prevladala. Policija mora ljudi najprej opogumljati, naj sodelujejo, in jim pojasniti, kakšno je stanje, ter ljudem dopovedati, kakšna je njihova dolžnost do zdravja vseh nas. Samo če posameznik noče sodelovati, naj se policija posluži kaznovanja.«V mestih od Londona, Plymoutha, Manchestra, Leedsa, Bournemoutha, Brightona do Nottinghama in mnogih drugih so se še enkrat predali dobrim starim časom. Kot je za Daily Mail dejal 24-letniiz Surreyja, ki je pripotoval v Brighton: »Morda bo trajalo do božiča, preden bomo spet lahko skupaj, in želeli smo se posloviti v slogu.