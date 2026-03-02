Italijanska vlada menda ni vedela, da je obrambni minister kot turist v Dubaju

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je v nedeljo dejal, da se vrača v Italijo iz Dubaja, kjer je obtičal z družino, potem ko so bili poleti zaradi ameriških in izraelskih napadov na Iran prekinjeni.

Minister je v petek zvečer zapustil Rim s civilnim letalom, da bi se pridružil svoji družini, ki je že bila v Dubaju na počitnicah. V Italijo naj bi se vrnil v soboto popoldne. »Vračam se sam, da ne bi izpostavljal drugih nadaljnji nevarnosti, saj bi lahko bil v trenutnih okoliščinah ogrožen vsak, ki potuje z mano. Vračam se z vojaškim letalom in svojo družino bom pustil tukaj,« je zapisal na X.

Za italijanskega obrambnega ministra se je torej hitro našla rešitev. V Italijo se je vrnil z italijanskim vojaškim letalom gulfstream G550, pred tem se je po kopnem iz Združenih arabskih emiratov prebil v sosednji Oman. Letalo je iz Italije odletelo v Oman posebej zanj. »Vračam se sam in plačal sem trikratno ceno običajnega prevoza za potnike na državnih letih,« se je minister želel izogniti polemikam v domovini.

»Vračam se sam in plačal sem trikratno ceno običajnega prevoza za potnike na državnih letih,« se je minister želel izogniti polemikam v domovini.

A polemike v domovini so izbruhnile takoj. Opozicija premierki Giorgii Meloni očita hvalisanje s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki pa je niti ne obvesti, da se bodo ZDA skupaj z Izraelom lotile Irana. In da mora obrambni minister v vlogi običajnega turista prositi za evakuacijsko pomoč.

»Ugotovili smo, da se je naš minister za obrambo znašel na napačnem kraju ob napačnem času, povsem nevede pod raketami, ki so mu padale nad glavo. Potrjuje se, da naša vlada – kljub temu, kar je Giorgia Meloni govorila o posebnem odnosu s Trumpom – ni niti obveščena o napadu,« je dejal predsednik stranke Gibanje petih zvezd Giuseppe Conte.

Pokazalo se je še, da v italijanski vladi in obveščevalni službi sploh niso vedeli, da je Crosetto odpotoval v Dubaj. »V tej vladi očitno pozabljajo, da je obramba stalna funkcija, ne honorarna naloga, ki jo lahko za konec tedna prekineš zaradi poti v Dubaj,« so se odzvali kritični komentatorji. Gibanje petih zvezd bo zahtevalo ministrov odstop.