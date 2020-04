Mis Anglije bo med epidemijo spet zdravnica  

»Hotela sem se vrniti domov in se takoj lotiti dela,« je povedala mlada zdravnica in mis Anglije Bhasha Mukherjee, ki se je odločila, da prekine humanitarno delo v Indiji in se vrne v Veliko Britanijo, kjer bo priskočila na pomoč svojim kolegom v zdravstvu.



Po tem, ko je bila lani okronana za mis Anglije in se udeležila lepotnega tekmovanja Miss Universe, je štiriindvajsetletnica zdravniško kariero začasno obesila na klin in se posvetila prostovoljnemu delu v državah v razvoju. Kot ambasadorka dobrodelne organizacije Coventry Mercia Lions Club je potovala po Afriki, Turčiji, Indiji in Pakistanu.

Krono si je morala nadeti med humanitarnim delom

Zadnje štiri tedne je preživela v Indiji, kjer je njena organizacija prispevala finančna sredstva za obnovo šol in sirotišnice za dekleta. Ker so jo nekdanji sodelavci začeli obveščati o nevzdržnih razmerah v britanskih bolnišnicah, je stopila v stik z vodstvom bolnišnice Pilgrim v vzhodni Angliji, kjer je bila pred odhodom v tujino zaposlena kot pripravnica, in sporočila, da se je pripravljena vrniti na delo.



»Nisem se zaman trudila diplomirati. Če ne zdaj, kdaj pa bi lahko uporabila svoje znanje?« se je vprašala Britanka indijskega porekla in dodala, da se ji ni več zdelo prav potovati po svetu, medtem ko ljudje umirajo, njeni kolegi pa delajo dan in noč. »Tudi ko opravljaš humanitarno delo v tujini, se od tebe pričakuje, da si nadeneš krono … in si videti lepa.« ​Bhasha Mukherjee se je v sredo vrnila v Združeno kraljestvo, a bo morala ostati še dva tedna v samoizolaciji, preden se lahko vrne na delo.