Mladi bradač s kitaro iz gozda

Samo dobra dva tedna sta minila, odkar se je na pretočni platformi youtube pojavila country pesem Rich Men North of Richmond (Bogataši severno od Richmonda). V njej rdečebradi mladenič s tako imenovano dobro kitaro prepeva, kako daleč so zavozile Združene države Amerike. Od takrat so si pesem pretočili več kot 34-milijonkrat in v ponedeljek je pristala na prvem mestu ameriške lestvice singlov Billboard Hot 100. Njen avtor Oliver Anthony je postal prvi izvajalec v zgodovini te lestvice, ki mu je to uspelo, ne da bi prej imel prej na lestvici katerokoli pesem. Pravzaprav je to prva pesem, ki jo je posnel z dostojno snemalno opremo; posodila mu jo je lokalna radijska postaja. Na aktualni lestvici je prehitel superzvezdnico Taylor Swift z njenim novim singlom.

V čem je skrivnost? Anthony s pravim imenom Christopher Anthony Lunsford prepeva v gozdu domače kmetije v apalaških hribih v ameriški zvezni državi Virginiji, samo ob spremljavi kitare, na katero igra sam. Njegova pesem po eni strani govori o tem, da imajo v Ameriki vse polno lačnih brezdomcev in kako bogataši severno od Richmonda – glavnega mesta Virginije –, torej iz severnega dela ZDA, izkoriščajo in hočejo nadzirati vse po vrsti. Predvsem pripadnike delavskega razreda, kot je on. Po drugi strani poje o previsokih davkih in 150-kilogramskih debeluhih, ki molzejo socialno pomoč, da si kupujejo čokoladne kekse.

Izjemna priljubljenost pesmi s tako nasprotujočimi si motivi – hkrati kritizira pogoltne bogataše, visoke davke in socialno pomoč revnim – je povzročila odzive tudi v visoki politiki. Predvsem na desnici jo hvalijo. Republikanska senatorka iz Georgie Marjorie Taylor Greene, znana po podpori raznim desničarskim teorijam zarote, meni, da bi morali Anthonyjevo pesem slišati v Washingtonu. Na levici opozarjajo, da avtorjevo bičanje stranpoti poznega kapitalizma in hkrati davkov ter socialne pomoči ne gre skupaj. Vendar tudi demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy pravi, da bi morali napredni ljudje poslušati Anthonyja.

In kaj pravi avtor sam? Po koncertu v soboto je povedal, da je prepričan, da ZDA ne bodo obstajale v času naslednje generacije, če bodo nadaljevale po poti, na kateri so. »Vrniti se moramo h koreninam, zaradi katerih je naša država sploh postala tako velika,« je prepričan približno tridesetletni Oliver Anthony. Svojo politično usmeritev sicer označuje kot popolnoma sredinsko.