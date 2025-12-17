Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu sta tudi letos razpisala sredstva v okviru projekta Mladi upi, ki že več kot desetletje pomembno zaznamuje poti številnih mladih talentov iz Slovenije.

Projekt je zasnovan z mislijo na tiste, ki s svojo vztrajnostjo, nadarjenostjo in trdim delom stopajo iz povprečja ter iščejo priložnost za korak naprej v svojem razvoju. Namen iniciative je mladim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom omogočiti, da svoje potenciale razvijajo lažje in hitreje – ob podpori finančnih sredstev, strokovnih mentorjev in širše javnosti, ki prepoznava njihov trud in uspehe.

Letošnji razpis je prinesel 50.000 evrov, namenjenih najbolj perspektivnim posameznikom, ki s svojo predanostjo, rezultati in vizijo uvrščajo Slovenijo na zemljevid vrhunskih dosežkov doma in v svetu.

Podpora pa ni zgolj finančna, saj razpis Mladi upi mladim talentom dajejo tudi priznanje in motivacijo, hkrati pa jim omogočajo večjo prepoznavnost in nove priložnosti za nadaljnji razvoj. Prav zato so mnogi nekdanji prejemniki sredstev danes med najuspešnejšimi predstavniki slovenskega športa in umetnosti ter s svojim zgledom potrjujejo, da je projekt pomemben mejnik na poti do vrhunskosti.

Pred vami je 22 mladih nadarjenih posameznikov, finalistov projekta Mladi upi 2025, s področja športa, para športa, znanosti in umetnosti.

Glasovanje je odprto do 21.12.2025 do 16. ure.

Klea Testaniere, pianistka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Klea Testaniere je ena tistih mladih umetnic, ki glasbo doživlja zelo intimno in iskreno. »Klavir je moj jezik,« pove in ta misel najbolje opiše 18-letno pianistko, ki je danes med najobetavnejšimi mladimi glasbenicami v Sloveniji. S svojim izjemnim občutkom, tehnično dovršenostjo in zrelostjo, ki presega njena leta, se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Aleksander Jotanović, znanstvenik

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Matematika je zanj beseda, naravoslovje poved, znanost pa zgodba. »Najbolj me zanimajo fizika, matematika in astronomija, ukvarjam pa se tudi z biologijo in kemijo,« pravi Aleksander Jotanović, 16-letni dijak tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto. Prihaja iz Bele krajine in že od osnovne šole kaže izjemno nadarjenost za naravoslovje, raziskovanje in logično mišljenje. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Alja Ponikvar, ritmična gimnastičarka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ritmična gimnastika zanjo ni le šport, je način življenja. »Ko pridem v dvorano, sem popolnoma skoncentrirana. Vem, zakaj to delam,« pravi Alja Ponikvar, 16-letna ritmična gimnastičarka iz Ljubljane, ki je že desetletje predana eleganci, moči in disciplini tega športa. Gibanje ji pomeni svobodo, rekviziti pa medij, skozi katerega izraža svojo osebnost. »Ritmična gimnastika mi pomeni vse. Ko plešem, se odklopim od zunanjega sveta,« pove. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Aljaž Erman, znanstvenik

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Aljaž Erman, 18-letni študent fizike z Univerze v Ljubljani, s svojimi izjemnimi dosežki iz fizike, kemije in astronomije navdušuje doma in v tujini. Mladi znanstvenik je Slovenijo zastopal na osmih mednarodnih olimpijadah znanja in osvojil sedem medalj. Znanost zanj ni zgolj šolski predmet, temveč življenjski izziv in prostor neskončnih vprašanj. »Fizika in astronomija sta moja pot do zvezd,« pove z navdušenjem. S svojo predanostjo in radovednostjo dokazuje, da je znanstveno raziskovanje lahko prav tako vznemirljivo kot kateri koli športni dosežek. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Benjamin Lakošeljac, atlet

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Na 800-metrski progi, kjer odločajo stotinke, izstopa mlad atlet, ki vstopa v evropski vrh s hitrostjo in odločnostjo izkušenega tekmovalca. Benjamin Lakošeljac je v zadnjih sezonah postal eden najhitreje napredujočih srednjeprogašev v Sloveniji, tekmovalec, ki dokazuje, da se srebro z mladinskega balkanskega prvenstva, visoka uvrstitev na mladinskem evropskem prvenstvu, mladinski državni rekordi in vrhunske uvrstitve ne zgodijo po naključju. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Gal Potrč, športni strelec

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Gal Potrč je med najobetavnejšimi mladimi strelci v Sloveniji. Šport, ki ga je sprva pritegnil zaradi mirnosti, koncentracije in tehnične zahtevnosti, je danes postal področje, na katerem 18-letni dijak Srednje elektro-računalniške šole Maribor dosega rezultate, ki ga postavljajo med najboljše evropske talente svoje generacije. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Grega Golob, plesalec

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ples je zanj način življenja. »Brez plesa jaz ne bi bil jaz,« pravi Grega Golob, 18-letni plesalec z Županjih Njiv pri Kamniku, ki s svojo predanostjo in umetniško izraznostjo osvaja domače in mednarodne odre. Že od tretjega leta je povezan z glasbo in gibom, danes pa svoje znanje izpopolnjuje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor ter v plesnem klubu Šinšin, kjer se je razvil v enega najobetavnejših mladih plesalcev svoje generacije. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Jak Rovan, atlet

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Skok s palico je ena najzahtevnejših disciplin v atletiki – združuje hitrost, akrobatiko, izjemno moč, natančnost in psihično stabilnost. Med mladimi slovenskimi skakalci v zadnjih letih izstopa Jak Rovan, atlet, ki se je s kombinacijo poguma, vztrajnosti in hitro rastočih rezultatov prebil med najbolj obetavne skakalce svoje generacije. Leta 2025 se je uvrstil med finaliste evropskega prvenstva do 23 let v Bergnu. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Karin Praček, paranamizna tenisačica

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Karin Praček je med najobetavnejšimi mladimi parašportnicami v Sloveniji. Njena zgodba je zgodba vztrajnosti, ki presega meje telesnega izziva in vsakdana. Pri 19 letih je članica slovenske reprezentance v paranamiznem tenisu, v sezoni 2024/25 pa je dosegla najuspešnejše rezultate svoje kariere. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Kika Szomi Kralj, klarinetistka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Klarinetistka Kika Szomi Kralj spada med tiste mlade glasbenice, ki z izjemno muzikalnostjo in presenetljivo zrelostjo prepričajo že ob prvem poslušanju. Njena interpretacija je izrazito čustvena, tehnično natančna in prežeta z občutkom, ki ga običajno srečamo šele pri izkušenih glasbenikih. Prav ta redka kombinacija jo je v zadnjih letih postavila med najobetavnejše mlade klarinetistke v Sloveniji. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Lara Mršnik Čemažar, violinistka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Ko 19-letna violinistka Lara Mršnik Čemažar stopi na oder, njen ton govori sam zase: izjemno zrel, izrazno bogat in tehnično izbrušen. Njena glasbena pot je zgodba o predanosti, ki daleč presega običajne okvire mladih glasbenikov. Danes je kot študentka University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) v ZDA in prejemnica njihove najvišje štipendije Kenan Excellence Scholarship med najobetavnejšimi violinistkami svoje generacije. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Lia Krvina, karateistka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Komaj 16-letna tekmovalka Lia Krvina, ki prihaja iz Žirov, že vrsto let dokazuje, da vrhunski rezultati v karateju niso le stvar talenta, temveč izjemne delovne etike, natančnosti in značaja. S svojo vztrajnostjo, tehnično zrelostjo in impresivno serijo uspehov v zadnjih sezonah se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira naše najobetavnejše mlade športnike. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Maksimilijan Žarić, športni strelec

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Športno strelstvo je za obetavnega Maksimilijana Žarića natančnost, koncentracija in notranji mir. »Začel sem zelo zgodaj, pri osmih letih. Po prvem državnem prvenstvu sem začutil ljubezen do tega športa,« pove 17-letni strelec iz Ljubljane, ki tekmuje v eni najzahtevnejših olimpijskih disciplin. Danes trenira pri Strelskem društvu Olimpija, ob tem pa uspešno zaključuje četrti letnik Gimnazije Bežigrad. Velja za enega najobetavnejših slovenskih strelcev. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Maša Likozar Brankovič, nordijska kombinatorka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Nordijska kombinacija je eden najzahtevnejših zimskih športov, kjer se združita eksplozivnost smučarskih skokov in vzdržljivost teka na smučeh. Ravno v tej zahtevni disciplini izstopa Maša Likozar Brankovič, 16-letna tekmovalka Športnega kluba Triglav Kranj, ki je v sezoni 2024/25 naredila največji napredek do zdaj. S svojo vztrajnostjo, izjemno tehnično zrelostjo in izstopajočimi rezultati je prepričala komisijo projekta Mladi upi 2025 in se uvrstila med finaliste. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Matic Lavrenčič, šahist

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Pri komaj 17 letih je Matic Lavrenčič že ime, ki v svetu šaha vzbuja spoštovanje. Mladi šahist iz Ljubljane se je z uvrstitvijo na 2. mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let zapisal med največje upe slovenskega športa in postal najmlajši slovenski igralec z nazivom mednarodni mojster (IM). Njegovi rezultati ga uvrščajo ob bok legendam, kot so Bruno Parma, Luka Lenič in Laura Unuk, kar ga postavlja prav v vrh nove generacije slovenskih šahistov. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Nace Ravnikar, kitarist

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Kitarist Nace Ravnikar je eden tistih mladih umetnikov, ki v glasbi ne najde le umetniškega izraza, temveč tudi prostor miru, predanosti in rasti. »Največ mi pomeni, ko na odru začutim, da občinstvo uživa skupaj z mano,« pravi 19-letni glasbenik, ki danes velja za enega najobetavnejših slovenskih kitaristov svoje generacije. Prav zaradi izjemnih uspehov in jasne glasbene vizije je bil izbran med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Naja Pinterič, kajakašica, kanuistka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Voda je njen element, brzice pa njeno naravno okolje. Naja Pinterič, 19-letna kajakašica in kanuistka na divjih vodah, se že več kot desetletje dokazuje na slovenskih in mednarodnih rekah. »V valovih se skriva moja moč,« pravi mlada športnica, ki jo mir in divjina reke vsak dan znova učita potrpežljivosti, natančnosti in poguma. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Nejc Košenina, voznik kartinga

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Hitrost je njegov element, karting pa prostor, kjer se počuti najbolj doma. Zanj vožnja ni adrenalinska zabava, temveč precizna znanost, v kateri šteje vsak milimeter, vsaka nastavitev in vsak občutek za stezo. Tak je Nejc Košenina, 17-letni dirkač s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju, ki je svojo pot kartinga začel že pri devetih letih. »Takrat sem začutil, da je to nekaj, kar želim početi vse življenje,« pravi mladenič, ki danes s svojim talentom prepričuje tako doma kot v tujini. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Teja Ovčar, vokalistka

FOTO: Zavarovalnica Triglav

»Z glasbo se ukvarjam vsak dan. Največ mi pomeni, ko lahko skozi pesem izrazim občutke, napišem svoje pesmi in jih delim naprej,« pove Teja Ovčar, 17-letna pevka s Ptuja. Njena pevska pot se je začela že pri treh letih v glasbeni pripravnici, pozneje pa je med nastopanjem s pevskim zborom Carmina Slovenica začutila, da želi postati samostojna izvajalka. Danes se že sedmo leto uči solo petja pri mentorici Ani Delin, ki Tejo opisuje kot izjemno nadarjeno, ustvarjalno in tehnično dovršeno pevko. Na mednarodnih odrih osvaja občinstvo z močnim glasom in avtorskimi pesmimi. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

Tine Šporn, tekač na smučeh

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Tine Šporn je mladenič, ki tek na smučeh razume kot pot – pot discipline, osredotočenosti in nenehnega preseganja samega sebe. Zasnežene proge so njegovo okolje, tam pa se rojevajo tudi njegove največje ambicije. Osemnajstletni tekač na smučeh se z izjemnim napredkom uvršča med najobetavnejše slovenske mladince. Prav ta predanost in rezultati so prepričali komisijo projekta Mladi upi 2025, da ga uvrsti med najboljše finaliste letošnjega razpisa. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Žan Arsov, znanstvenik

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Žan Arsov, 18-letni študent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, s svojimi dosežki postavlja slovensko astronomijo na svetovni zemljevid. Mladi znanstvenik z Brezovice pri Ljubljani je v zadnjih letih postal eden najuspešnejših tekmovalcev v zgodovini mednarodnih olimpijad iz astronomije in astrofizike – kar dve zlati medalji je osvojil na prestižni mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (IOAA), na evropskih tekmovanjih pa je večkrat stal na najvišji stopnički. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Žiga Šeško, tenisač

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Žiga Šeško je eden najobetavnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji. Na igrišču izžareva profesionalnost, zbranost in odgovornost, ki presegajo njegova leta. Tenis je del njegove identitete že od otroštva, danes pa je 17-letnik uvrščen med najboljše mladinske igralce na svetu, obenem pa z nastopi in značajem vse bolj opozarja tudi v članski konkurenci. Prav zaradi teh lastnosti in izjemnega napredka je bil izbran med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira najperspektivnejše mlade talente v državi. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

Mladi upi, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo prejeli finančna sredstva za razvoj svojega talenta in lažjo pot naprej, enemu izmed njih pa boste s svojim glasom pomagali prav vi!

ZA SVOJEGA KANDIDATA LAHKO DO 21. DECEMBRA (do 16. ure) GLASUJETE TUKAJ.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav