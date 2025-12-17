  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Svet so ljudje

    Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    17. 12. 2025 | 15:06
    17. 12. 2025 | 15:26
    16:00
    A+A-

    Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu sta tudi letos razpisala sredstva v okviru projekta Mladi upi, ki že več kot desetletje pomembno zaznamuje poti številnih mladih talentov iz Slovenije.

    Projekt je zasnovan z mislijo na tiste, ki s svojo vztrajnostjo, nadarjenostjo in trdim delom stopajo iz povprečja ter iščejo priložnost za korak naprej v svojem razvoju. Namen iniciative je mladim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom omogočiti, da svoje potenciale razvijajo lažje in hitreje – ob podpori finančnih sredstev, strokovnih mentorjev in širše javnosti, ki prepoznava njihov trud in uspehe.

    Letošnji razpis je prinesel 50.000 evrov, namenjenih najbolj perspektivnim posameznikom, ki s svojo predanostjo, rezultati in vizijo uvrščajo Slovenijo na zemljevid vrhunskih dosežkov doma in v svetu.

    Podpora pa ni zgolj finančna, saj razpis Mladi upi mladim talentom dajejo tudi priznanje in motivacijo, hkrati pa jim omogočajo večjo prepoznavnost in nove priložnosti za nadaljnji razvoj. Prav zato so mnogi nekdanji prejemniki sredstev danes med najuspešnejšimi predstavniki slovenskega športa in umetnosti ter s svojim zgledom potrjujejo, da je projekt pomemben mejnik na poti do vrhunskosti.

    Pred vami je 22 mladih nadarjenih posameznikov, finalistov projekta Mladi upi 2025, s področja športa, para športa, znanosti in umetnosti.

    Glasovanje je odprto do 21.12.2025 do 16. ure.

    Klea Testaniere, pianistka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Klea Testaniere je ena tistih mladih umetnic, ki glasbo doživlja zelo intimno in iskreno. »Klavir je moj jezik,« pove in ta misel najbolje opiše 18-letno pianistko, ki je danes med najobetavnejšimi mladimi glasbenicami v Sloveniji. S svojim izjemnim občutkom, tehnično dovršenostjo in zrelostjo, ki presega njena leta, se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Aleksander Jotanović, znanstvenik

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Matematika je zanj beseda, naravoslovje poved, znanost pa zgodba. »Najbolj me zanimajo fizika, matematika in astronomija, ukvarjam pa se tudi z biologijo in kemijo,« pravi Aleksander Jotanović, 16-letni dijak tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto. Prihaja iz Bele krajine in že od osnovne šole kaže izjemno nadarjenost za naravoslovje, raziskovanje in logično mišljenje. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Alja Ponikvar, ritmična gimnastičarka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Ritmična gimnastika zanjo ni le šport, je način življenja. »Ko pridem v dvorano, sem popolnoma skoncentrirana. Vem, zakaj to delam,« pravi Alja Ponikvar, 16-letna ritmična gimnastičarka iz Ljubljane, ki je že desetletje predana eleganci, moči in disciplini tega športa. Gibanje ji pomeni svobodo, rekviziti pa medij, skozi katerega izraža svojo osebnost. »Ritmična gimnastika mi pomeni vse. Ko plešem, se odklopim od zunanjega sveta,« pove. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Aljaž Erman, znanstvenik

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Aljaž Erman, 18-letni študent fizike z Univerze v Ljubljani, s svojimi izjemnimi dosežki iz fizike, kemije in astronomije navdušuje doma in v tujini. Mladi znanstvenik je Slovenijo zastopal na osmih mednarodnih olimpijadah znanja in osvojil sedem medalj. Znanost zanj ni zgolj šolski predmet, temveč življenjski izziv in prostor neskončnih vprašanj. »Fizika in astronomija sta moja pot do zvezd,« pove z navdušenjem. S svojo predanostjo in radovednostjo dokazuje, da je znanstveno raziskovanje lahko prav tako vznemirljivo kot kateri koli športni dosežek. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Benjamin Lakošeljac, atlet

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Na 800-metrski progi, kjer odločajo stotinke, izstopa mlad atlet, ki vstopa v evropski vrh s hitrostjo in odločnostjo izkušenega tekmovalca. Benjamin Lakošeljac je v zadnjih sezonah postal eden najhitreje napredujočih srednjeprogašev v Sloveniji, tekmovalec, ki dokazuje, da se srebro z mladinskega balkanskega prvenstva, visoka uvrstitev na mladinskem evropskem prvenstvu, mladinski državni rekordi in vrhunske uvrstitve ne zgodijo po naključju. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Gal Potrč, športni strelec

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Gal Potrč je med najobetavnejšimi mladimi strelci v Sloveniji. Šport, ki ga je sprva pritegnil zaradi mirnosti, koncentracije in tehnične zahtevnosti, je danes postal področje, na katerem 18-letni dijak Srednje elektro-računalniške šole Maribor dosega rezultate, ki ga postavljajo med najboljše evropske talente svoje generacije. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Grega Golob, plesalec

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Ples je zanj način življenja. »Brez plesa jaz ne bi bil jaz,« pravi Grega Golob, 18-letni plesalec z Županjih Njiv pri Kamniku, ki s svojo predanostjo in umetniško izraznostjo osvaja domače in mednarodne odre. Že od tretjega leta je povezan z glasbo in gibom, danes pa svoje znanje izpopolnjuje na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor ter v plesnem klubu Šinšin, kjer se je razvil v enega najobetavnejših mladih plesalcev svoje generacije. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Jak Rovan, atlet

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Skok s palico je ena najzahtevnejših disciplin v atletiki – združuje hitrost, akrobatiko, izjemno moč, natančnost in psihično stabilnost. Med mladimi slovenskimi skakalci v zadnjih letih izstopa Jak Rovan, atlet, ki se je s kombinacijo poguma, vztrajnosti in hitro rastočih rezultatov prebil med najbolj obetavne skakalce svoje generacije. Leta 2025 se je uvrstil med finaliste evropskega prvenstva do 23 let v Bergnu. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Karin Praček, paranamizna tenisačica

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Karin Praček je med najobetavnejšimi mladimi parašportnicami v Sloveniji. Njena zgodba je zgodba vztrajnosti, ki presega meje telesnega izziva in vsakdana. Pri 19 letih je članica slovenske reprezentance v paranamiznem tenisu, v sezoni 2024/25 pa je dosegla najuspešnejše rezultate svoje kariere. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Kika Szomi Kralj, klarinetistka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Klarinetistka Kika Szomi Kralj spada med tiste mlade glasbenice, ki z izjemno muzikalnostjo in presenetljivo zrelostjo prepričajo že ob prvem poslušanju. Njena interpretacija je izrazito čustvena, tehnično natančna in prežeta z občutkom, ki ga običajno srečamo šele pri izkušenih glasbenikih. Prav ta redka kombinacija jo je v zadnjih letih postavila med najobetavnejše mlade klarinetistke v Sloveniji. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Lara Mršnik Čemažar, violinistka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Ko 19-letna violinistka Lara Mršnik Čemažar stopi na oder, njen ton govori sam zase: izjemno zrel, izrazno bogat in tehnično izbrušen. Njena glasbena pot je zgodba o predanosti, ki daleč presega običajne okvire mladih glasbenikov. Danes je kot študentka University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) v ZDA in prejemnica njihove najvišje štipendije Kenan Excellence Scholarship med najobetavnejšimi violinistkami svoje generacije. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Lia Krvina, karateistka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Komaj 16-letna tekmovalka Lia Krvina, ki prihaja iz Žirov, že vrsto let dokazuje, da vrhunski rezultati v karateju niso le stvar talenta, temveč izjemne delovne etike, natančnosti in značaja. S svojo vztrajnostjo, tehnično zrelostjo in impresivno serijo uspehov v zadnjih sezonah se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira naše najobetavnejše mlade športnike. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Maksimilijan Žarić, športni strelec

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Športno strelstvo je za obetavnega Maksimilijana Žarića natančnost, koncentracija in notranji mir. »Začel sem zelo zgodaj, pri osmih letih. Po prvem državnem prvenstvu sem začutil ljubezen do tega športa,« pove 17-letni strelec iz Ljubljane, ki tekmuje v eni najzahtevnejših olimpijskih disciplin. Danes trenira pri Strelskem društvu Olimpija, ob tem pa uspešno zaključuje četrti letnik Gimnazije Bežigrad. Velja za enega najobetavnejših slovenskih strelcev. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Maša Likozar Brankovič, nordijska kombinatorka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Nordijska kombinacija je eden najzahtevnejših zimskih športov, kjer se združita eksplozivnost smučarskih skokov in vzdržljivost teka na smučeh. Ravno v tej zahtevni disciplini izstopa Maša Likozar Brankovič, 16-letna tekmovalka Športnega kluba Triglav Kranj, ki je v sezoni 2024/25 naredila največji napredek do zdaj. S svojo vztrajnostjo, izjemno tehnično zrelostjo in izstopajočimi rezultati je prepričala komisijo projekta Mladi upi 2025 in se uvrstila med finaliste. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Matic Lavrenčič, šahist

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Pri komaj 17 letih je Matic Lavrenčič že ime, ki v svetu šaha vzbuja spoštovanje. Mladi šahist iz Ljubljane se je z uvrstitvijo na 2. mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let zapisal med največje upe slovenskega športa in postal najmlajši slovenski igralec z nazivom mednarodni mojster (IM). Njegovi rezultati ga uvrščajo ob bok legendam, kot so Bruno Parma, Luka Lenič in Laura Unuk, kar ga postavlja prav v vrh nove generacije slovenskih šahistov. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Nace Ravnikar, kitarist

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Kitarist Nace Ravnikar je eden tistih mladih umetnikov, ki v glasbi ne najde le umetniškega izraza, temveč tudi prostor miru, predanosti in rasti. »Največ mi pomeni, ko na odru začutim, da občinstvo uživa skupaj z mano,« pravi 19-letni glasbenik, ki danes velja za enega najobetavnejših slovenskih kitaristov svoje generacije. Prav zaradi izjemnih uspehov in jasne glasbene vizije je bil izbran med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Naja Pinterič, kajakašica, kanuistka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Voda je njen element, brzice pa njeno naravno okolje. Naja Pinterič, 19-letna kajakašica in kanuistka na divjih vodah, se že več kot desetletje dokazuje na slovenskih in mednarodnih rekah. »V valovih se skriva moja moč,« pravi mlada športnica, ki jo mir in divjina reke vsak dan znova učita potrpežljivosti, natančnosti in poguma. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Nejc Košenina, voznik kartinga

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Hitrost je njegov element, karting pa prostor, kjer se počuti najbolj doma. Zanj vožnja ni adrenalinska zabava, temveč precizna znanost, v kateri šteje vsak milimeter, vsaka nastavitev in vsak občutek za stezo. Tak je Nejc Košenina, 17-letni dirkač s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju, ki je svojo pot kartinga začel že pri devetih letih. »Takrat sem začutil, da je to nekaj, kar želim početi vse življenje,« pravi mladenič, ki danes s svojim talentom prepričuje tako doma kot v tujini. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Teja Ovčar, vokalistka

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    »Z glasbo se ukvarjam vsak dan. Največ mi pomeni, ko lahko skozi pesem izrazim občutke, napišem svoje pesmi in jih delim naprej,« pove Teja Ovčar, 17-letna pevka s Ptuja. Njena pevska pot se je začela že pri treh letih v glasbeni pripravnici, pozneje pa je med nastopanjem s pevskim zborom Carmina Slovenica začutila, da želi postati samostojna izvajalka. Danes se že sedmo leto uči solo petja pri mentorici Ani Delin, ki Tejo opisuje kot izjemno nadarjeno, ustvarjalno in tehnično dovršeno pevko. Na mednarodnih odrih osvaja občinstvo z močnim glasom in avtorskimi pesmimi. Več o njej si lahko preberete TUKAJ.

    Tine Šporn, tekač na smučeh

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Tine Šporn je mladenič, ki tek na smučeh razume kot pot – pot discipline, osredotočenosti in nenehnega preseganja samega sebe. Zasnežene proge so njegovo okolje, tam pa se rojevajo tudi njegove največje ambicije. Osemnajstletni tekač na smučeh se z izjemnim napredkom uvršča med najobetavnejše slovenske mladince. Prav ta predanost in rezultati so prepričali komisijo projekta Mladi upi 2025, da ga uvrsti med najboljše finaliste letošnjega razpisa. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Žan Arsov, znanstvenik

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Žan Arsov, 18-letni študent fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, s svojimi dosežki postavlja slovensko astronomijo na svetovni zemljevid. Mladi znanstvenik z Brezovice pri Ljubljani je v zadnjih letih postal eden najuspešnejših tekmovalcev v zgodovini mednarodnih olimpijad iz astronomije in astrofizike – kar dve zlati medalji je osvojil na prestižni mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike (IOAA), na evropskih tekmovanjih pa je večkrat stal na najvišji stopnički. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Žiga Šeško, tenisač

    FOTO: Zavarovalnica Triglav
    FOTO: Zavarovalnica Triglav

    Žiga Šeško je eden najobetavnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji. Na igrišču izžareva profesionalnost, zbranost in odgovornost, ki presegajo njegova leta. Tenis je del njegove identitete že od otroštva, danes pa je 17-letnik uvrščen med najboljše mladinske igralce na svetu, obenem pa z nastopi in značajem vse bolj opozarja tudi v članski konkurenci. Prav zaradi teh lastnosti in izjemnega napredka je bil izbran med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira najperspektivnejše mlade talente v državi. Več o njem si lahko preberete TUKAJ.

    Mladi upi, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo prejeli finančna sredstva za razvoj svojega talenta in lažjo pot naprej, enemu izmed njih pa boste s svojim glasom pomagali prav vi!

    ZA SVOJEGA KANDIDATA LAHKO DO 21. DECEMBRA (do 16. ure) GLASUJETE TUKAJ.

     

     

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

    Tokrat bo nakazilo 150 evrov, vsako leto do leta 2030 po 20 evrov več. Prihodnje leto usklajevanje po novem, predvidoma bo približno pet odstotkov.
    Barbara Hočevar 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Narodni muzej Slovenije

    Umrla je Maja Žvanut

    Prejela je Župančičevo nagrado in Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.
    16. 12. 2025 | 17:39
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Rusija manj odporna, kot se kaže

    Kljub temu se bo Vladimir Putin še naprej bojeval in prezgodaj razglašal zmago.
    The Economist 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Diskriminacija

    Lastnik hostlov na Gorenjskem kričal na temnopolto turistko in jo nagnal

    Turistka je obvestila policijo in se obrnila na zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil diskriminacijo in potrdil navedbe švicarske državljanke.
    17. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Mladi upi 2025finalistiZavarovalnica TriglavVse bo v redu
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Energetika

    Na čelo Dravskih elektrarn Andrej Tumpej

    Poslovodstvo HSE ga je po predhodnem soglasju nadzornega sveta za generalnega direktorja družbe imenovalo po odstopu Damjana Semeta.
    17. 12. 2025 | 15:34
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Agresija ZDA

    Trump grozi s pomorsko blokado Venezuele

    Trinidad in Tobago bi bil odskočna deska za ameriška vojaška letala.
    Tone Hočevar 17. 12. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Turizem brez gneče

    Kje se v Evropi splača izgubiti

    Od spregledanih vasi v osrčju Provanse do neznanih krajev na konici italijanskega škornja.
    17. 12. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po strelskem pohodu

    Avstralija v zaostritev zakonodaje o orožju, kako je s tem po svetu in pri nas?

    Američani so po številu kosov orožja na prebivalca s kar 120 kosi na sto ljudi prepričljivi rekorderji.
    17. 12. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Knjižnica Murska Sobota želela delovati zgolj v madžarščini

    Gre za nevaren in neustaven precedens ter za spodkopavanje temeljev jezikovne politike države, poudarjajo strokovnjaki.
    Pia Prezelj 17. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Turizem brez gneče

    Kje se v Evropi splača izgubiti

    Od spregledanih vasi v osrčju Provanse do neznanih krajev na konici italijanskega škornja.
    17. 12. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po strelskem pohodu

    Avstralija v zaostritev zakonodaje o orožju, kako je s tem po svetu in pri nas?

    Američani so po številu kosov orožja na prebivalca s kar 120 kosi na sto ljudi prepričljivi rekorderji.
    17. 12. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Knjižnica Murska Sobota želela delovati zgolj v madžarščini

    Gre za nevaren in neustaven precedens ter za spodkopavanje temeljev jezikovne politike države, poudarjajo strokovnjaki.
    Pia Prezelj 17. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo, Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Zamujate z nakupi daril?

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Naše sisteme ima že več kot 50.000 strank v Sloveniji in na Hrvaškem«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo