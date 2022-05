Mojca Mavec: Zgodaj sem začela izgubljati pomembne ljudi v življenju

A s takšnimi in drugačnimi namigovanji se je že zdavnaj nehala obremenjevati. Voditeljica in popotnica Mojca Mavec je prepričana, da s prijaznostjo v življenju prideš dlje kot z nenehno kritičnostjo do vseh in vsega. Višje vodijo pozitivna naravnanost, samozavest in ustvarjalnost ter moč, da živiš izpolnjeno in pomirjeno. Svobodno.

Preberite intervju na Onaplus.si.