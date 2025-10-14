Mojster nasilja v novem dokumentarcu

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je režiser Martin Scorsese, ki je takrat ravno posnel kultni film Taksist tako divje zabaval in se drogiral v Hollywoodu, da je zaradi notranjih krvavitev pristal v bolnišnici. Mislil je, da umira, da je njegova kariera končana. Obiskal ga je njegov najljubši igralec Robert De Niro in mu zabičal, da nikakor ne sme umreti ampak naj posname novi film z njim v glavni vlogi. Skupaj sta odšla na otok v Karibih, srkala piñe colade in začela delati na odličnem scenariju, ki ga je napisal Paul Schrader. Že naslednje leto je režiser posnel film Pobesneli bik. Tako se začne novi petdelni dokumentarec režiserke Rebecce Miller o tem znamenitem režiserju z naslovom Gospod Scorsese, ki ga bo moč že 17. oktobra videti na Apple TV+. Millerjeva, ki je hči dramatika Arthurja Millerja, je tudi sama odlična režiserka in avtorica filmov kot sta Življenja Pippe Lee in Maggie ima načrt.

Millerjeva v dokumentarcu odkriva ne le Scorsesejevo ljubezen do filma ampak tudi zgodbe iz intimnega življenja. Pripoveduje o njegovi katoliški vzgoji, o bolehnem otroku, ki je odraščal v Mali Italiji v New Yorku, ki je vse dni prežiivljal v kinematografih. Režiserka je imela dostop do njegovih arhivov, v filmu pa nastopajo tudi slavni igralci od De Nira do Leonarda DiCapria.

Isabella Rossellini, tretja od Scorsesejevih petih žena v dokumentarcu pove: »Marty je svetnik in grešnik hkrati – svetniški je v tem, ker si nenehno zastavlja vprašanja o dobrem in zlu in grešnik je, ker pogosto ravna slabo.« 82-letni Scorsese je nekoč želel postati duhovnik zato tudi njegove filme prežemajo tovrstne dileme. »Lepo je razmišljati kot svetnik, težava je le v tem, ker uživamo v grehu,« pove režiser. V prvem delu serije se režiserka vrača v njegovo otroštvo in tam najde zgodbe o njegovih prijateljih, ki so že takrat sejali strah po ulicah italijanske četrti in so bili modeli za njegove nasilne like v filmih kot so Dobri fantje, Kazino in Tolpe New Yorka.

Dokumentarec nas opomni, da je njegova kariera doživela več vzponov in padcev, kot bi si morda mislil. Režiserko tudi zanima zakaj so njegovi filmi vedno tako nasilni in kako si je lahko sploh zamislil tako posebnega antijunaka kot je Travis Bickle v Taksistu? »To je človek, ki so ga oblikovale jeza, osamljenost in nezmožnost resnične povezave z ljudmi in ta občutek dobro poznam, ko sem se vpisal na univerzo, da bi študiral film, sem se tudi jaz, saj sem prihajal iz revnega delavskega okolja, počutil tako.«