Nekdanji voditelji pacifiških otokov pravijo, da »molijo, da bi Avstralci glasovali po svoji vesti« in priznali staroselce. Zaskrbljeni so, da bo ugled Avstralije v regiji omadeževan, če bo, kot napovedujejo raziskave javnega mnenja, zgodovinski predlog o spremembi ustave padel.

Osem nekdanjih voditeljev in visokih diplomatov, vključno z nekdanjim predsednikom Kiribatija Anotejem Tongom, nekdanjim predsednikom Palauja Tommyjem Remengesaujem in nekdanjo predsednico Marshallovih otokov Hildo Cathy Heine, poudarja, da so kot prebivalci otoških narodov tesno povezani s tradicionalnimi skupnostmi. »Staroselce podpiramo v želji, da se odpravijo krivice, s katerimi se soočajo. Molimo, da bodo Avstralci glasovali po svoji vesti in naredili prvi korak k temu, da bo njihov glas v parlamentu zapisan v ustavo,« je skupina Pacific Elders Voice zapisala v izjavi za javnost. Lani izvoljena vlada premiera Anthonyja Albaneseja je marca imenovala posebnega ambasadorja za staroselce Justina Mohameda, Avstralci pa bodo 14. oktobra na referendumu odločali o tem, da bi ustavno priznali staroselce in ustanovili posvetovalni organ, ki bi Aboridžinom in prebivalcem otokov Torresove ožine omogočal, da soodločajo o vprašanjih, ki jih zadevajo.

Kot kažejo javnomnenjske raziskave, referendum ne bo uspel. Po avstralski zakonodaji je za uspeh referenduma namreč potrebna večina glasov volivcev, pa tudi večina glasov v vsaj štirih od šestih zveznih držav. Od avstralske neodvisnosti leta 1901 je bilo potrjenih le osem od 44 predlogov ustavnih sprememb.

Avstralski staroselci, ki predstavljajo 3,8 odstotka prebivalstva, se soočajo z diskriminacijo, zdravstvenimi težavami in so slabše izobraženi. Podporniki referenduma trdijo, da bi njihov glas v parlamentu Aboridžinom prinesel napredek, medtem ko nasprotniki trdijo, da bi imel organ prevelika pooblastila.