Morala je sprejeti odločitev, ali bo mati ali novinarka

Palestinska novinarka Youmna El Sayed, dolgoletna dopisnica televizijske mreže Al Jazeera English iz Gaze, je po izbruhu spopadov oktobra 2023 poročala tako o napadu Hamasa na Izrael kot o izraelskem vojaškem odzivu. Danes živi v izgnanstvu, v pogovoru za španski časnik El País pa je spregovorila o situaciji, ki jo je prisilila v odhod.

»V nekem trenutku mi je mama rekla: Izbrati moraš med tem, da si novinarka ali mati, saj oboje ne moreš biti več,« je dejala. Odločila se je, da otroke – stare med pet in dvanajst let – odpelje na varno. Danes živi v Kairu, a še naprej potuje v tujino in javno govori o dogajanju v Gazi. »Gre za genocid nad ljudstvom pred očmi vsega sveta,« je bila jasna in ob tem spregovorila o občutkih krivde, ki jo čuti, ker preživela in pobegnila peklu v njeni domovini: »Srečna sem, ker so moji otroci na varnem, vendar so moji kolegi še vedno tam in nasilje se nadaljuje.«

V treh mesecih, ki jih je med vojno preživela v Gazi, se je morala z družino šestkrat prisilno preseliti. Kljub pomanjkanju hrane in stalnem bombardiranju je poročala v živo; eden od njenih prispevkov je postal viralen, ko je izraelska vojska med njenim nastopom napadla sosednji objekt. »Izraelska vojska mi je dvakrat grozila. To me je prepričalo, da sem zaradi svojega dela resna nevarnost za življenje svojih otrok,« je dejala.

Youmna El Sayed je pokritizirala nekatere mednarodne medije; očitala jim je prevzemanje izraelskega narativa in pomanjkljivo preverjanje informacij izraelske vojske. Opozorila je tudi na upad zaupanja javnosti v tradicionalne medije in selitev občinstva na družbena omrežja, kjer je tveganje za dezinformacije večje.