Mož, ki je uglasbil džunglo in oceane

George Fenton, skladatelj, ki je ustvaril glasbo za filme kot so Gandhi, Neskončni dan in Kraljevi ribič, ter za znamenite BBC-jeve naravoslovne serije Modri planet, Planet Zemlja in Ledena Zemlja, je umrl v starosti 76 let. Njegova družina je sporočila, da je umrl nepričakovano. Za seboj je pustil glasbo, ki je postala skoraj tako prepoznavna kot podobe, ki jih je spremljala.

Rodil se je leta 1949 v Bromleyju v Kentu kot George Howe. Njegova mati je bila pred vojno plesalka, oče strojni inženir, oba pa sta bila glasbenika. Pri sedmih letih je dobil električno kitaro. »Takrat je glasba postala pomembnejša od nogometa,« je pozneje dejal. Na njegovo generacijo so namreč močno vplivali Beatli.

Prvi učitelj kitare je v njihovo hišo prišel kot dimnikar, čeprav to očitno ni bil. Ker je bil nespreten je za seboj pustil oblak saj in Fentonovi materi je v opravičilo ponudil, da bo njenega sina naučil igrati kitaro, kar je tudi storil.

Fenton je sprva nastopal kot igralec. Nekaj časa je igral v televizijski seriji Farma Emmerdale. Režiserji so ga vabili predvsem zato, ker je znal igrati različne instrumente, a na koncu se je odločil, da bo igralsko kariero zamenjal za glasbeno.

Leta 1982 je za biografski film Richarda Attenborougha Gandhi dobil prvo nominacijo za oskarja. Pri glasbi je sodeloval z indijskim glasbenikom Ravijem Shankarjem in ustvaril zvočno podobo, ki je evropski orkestralni jezik povezala z indijsko glasbeno tradicijo.

Še bolj nenavadna je zgodba njegove glasbe za film o južnoafriškem borcu proti apartheidu Stevu Biku; pri njej je sodeloval z južnoafriškim jazzovskim glasbenikom Jonasom Gwangwo. Fenton je za potrebe snemanja zapel besedilo v katerem našteva imena ljudi, zaprtih ali ubitih zaradi apartheida. Mislil je, da je njegov posnetek samo začasni vodnik za pevca. Gwangwa pa je del njegovega petja ohranil. Ko je bila pesem nominirana za oskarja, se je Fenton nenadoma znašel na televizijskem prenosu pred približno milijardo gledalcev in jo je moral sam zapeti.

Toda največji svetovni uspeh je doživel z dokumentarci legendarnega Davida Attenborougha. Podobe oceanov, džungel, puščav in polarnega ledu je opremil z glasbo, ki ni bila zgolj spremljava. Fenton je znal ustvariti občutek čudenja, nevarnosti in veličine narave. Njegove partiture so dokumentarne filme spremenile v skoraj simfonično izkušnjo.

Za glasbo je prejel pet nominacij za oskarja, številne nagrade BAFTA, emmyje in nagrade Ivor Novello. S Kenom Loachem je sodeloval pri kar 18 filmih, med njimi pri Veter, ki trese ječmen, ki je leta 2006 osvojil zlato palmo v Cannesu.

Fenton je svojo kariero pogosto opisoval kot nesrečno naključje. Toda nekoč je povedal, kaj je bilo pri njej najlepše: trenutek, ko skladatelj napiše glasbo in jo nato prvič sliši zaigrano. »Za skladatelja je to največji užitek. Čudež.«