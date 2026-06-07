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    Svet so ljudje

    Musk na poti do 1 bilijona dolarjev: bogatejši od večine držav sveta

    Le peščica držav ima večje gospodarstvo, kot naj bi bilo kmalu vredno premoženje najbogatejšega človeka na svetu.
    Če bi nekdo porabil milijon dolarjev vsako uro, neprekinjeno dan in noč, bi za porabo enega bilijona dolarjev potreboval več kot sto let. FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters
    Galerija
    Če bi nekdo porabil milijon dolarjev vsako uro, neprekinjeno dan in noč, bi za porabo enega bilijona dolarjev potreboval več kot sto let. FOTO: Manuel Orbegozo/Reuters
    A. H.
    7. 6. 2026 | 18:30
    2:24
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    Prvi človek na svetu, katerega premoženje bo preseglo en bilijon ameriških dolarjev, naj bi kmalu postal Elon Musk. Gre za raven premoženja brez primere v zgodovini gospodarskih dejavnosti, poroča CNN. 

    Musk ima kot izvršni direktor družbe Tesla trenutno v lasti delnice in delniške opcije, ocenjene na približno 273 milijard dolarjev. Če bo načrtovana prva javna ponudba delnic družbe SpaceX, njegovega podjetja za razvoj raketne tehnologije in umetne inteligence, izvedena po pričakovanjih, bi se lahko vrednost njegovega premoženja povečala še za približno 841 milijard dolarjev. Musk naj bi imel v lasti skoraj polovico delnic družbe SpaceX, katere skupna vrednost naj bi po ocenah dosegla 1,77 bilijona dolarjev. Skupna vrednost njegovih deležev v obeh podjetjih bi tako znašala približno 1,11 bilijona dolarjev.

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    Musk utegne postati prvi bilijonar na svetu

    Vendar gre predvsem za tako imenovano papirnato premoženje, saj večina Muskovega bogastva ni v obliki denarnih sredstev, temveč je vezana na vrednost delnic njegovih podjetij. Njegovo premoženje je zato neposredno odvisno od prihodnjih gibanj na finančnih trgih in vrednotenja družb Tesla ter SpaceX, navaja CNN.

    Športne ekipe so ena najdražjih igrač, ki jih milijarderji radi kupujejo. Toda za 1 bilijon dolarjev bi lahko kupili praktično vsako športno ekipo na planetu. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Športne ekipe so ena najdražjih igrač, ki jih milijarderji radi kupujejo. Toda za 1 bilijon dolarjev bi lahko kupili praktično vsako športno ekipo na planetu. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Za ponazoritev: en bilijon dolarjev pomeni milijon milijonov dolarjev. Takšnega zneska v enem življenju praktično ni mogoče porabiti na razumen način. Če bi nekdo porabil milijon dolarjev vsako uro, neprekinjeno dan in noč, bi za porabo enega bilijona dolarjev potreboval več kot sto let.

    Razsežnost takšnega premoženja postane še bolj očitna ob primerjavi z nacionalnimi gospodarstvi. Po podatkih Mednarodnega denarnega sklada ima na svetu le 20 držav bruto domači proizvod, ki presega 1,1 bilijona dolarjev. To pomeni, da je gospodarstvo velike večine držav na svetu vredno manj od premoženja, ki bi ga lahko kmalu imel Elon Musk.

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    Šport

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