Musk ogorčen, ker bo najlepšo žensko na svetu igrala temnopolta igralka

»Chrisa Nolana naj bo sram, ker je oskrunil Homerja!« se je na svojem družbenem omrežju X pridušal najbogatejši človek na svetu Elon Musk. Sloviti režiser, ki se je med drugim podpisal pod filme Medzvezdje, Oppenheimer, Memento, Dunkirk in Vitez teme, je Muska razjaril, ker je v najnovejšem filmu Odiseja, ki ga bodo v ZDA premierno predvajali 17. julija, za vlogo Helene Trojanske izbral temnopolto igralko.

Kot meni ustanovitelj podjetij Spacex in Tesla, je Christopher Nolan igralko Lupito Nyong'o za to vlogo izbral iz preračunljivosti, da bi zadostil hollywoodskim kriterijem po raznolikosti in tako izboljšal svoje možnosti za oskarja. Elon Musk tudi tokrat trobi v isti rog s Trumpovo administracijo, ki je izrazito naklonjena t. i. pozitivni diskriminaciji.

Že februarja, ko se je o vlogi Lupite Nyong'o v Odiseji le šušljalo, je Musk na omrežju X zapisal, da bi bila »žalitev«, če bi ji pripadla vloga Helene, saj jo je grški pesnik Homer opisal kot žensko svetle polti in las ter z obrazom, zaradi katerega se je na pot podalo tisoč ladij, saj je bila tako lepa, da so možje zaradi nje začeli vojno. »Nolan je izgubil integriteto,« je Musk komentiral govorice.

Muska Lupita Nyong'o v vlogi Helene Trojanske ne prepriča. FOTO: Reuters

Lupita Nyong'o, ki ima kenijske, mehiške in ameriške korenine, v Odiseji ne bo igrala le najlepše ženske na svetu, poročene s kraljem Menelajem, ki je v Homerjevem epu po tem, ko jo je ugrabil Paris, sprožila trojansko vojno, ampak tudi njeno sestro, mikensko kraljico Klitajmnestro, poročeno z Agamemnonom, slovitim vojskovodjo, ki je Trojo poskušal uničiti celo desetletje. Naposled mu je to uspelo z ukano, trojanskim konjem, v katerem so se skrivali vojaki.

Nadarjeni strahopetec

Na igralko se je na omrežju X sicer najprej spravil konservativni komentator Matt Walsh, ki je zapisal: »Niti en človek na svetu dejansko ne misli, da je Lupita Nyong'o najlepša ženska na svetu. Ampak Christopher Nolan ve, da bi ga oklicali za rasista, če bi dal vlogo Helene Trojanske belki. Nolan je tehnično nadarjen, ampak strahopetec.«

Musk je takoj komentiral: »Res je.« Dodal je, da Nolan v želji po nagradah spreminja barvo kože ter da imajo oskarji standarde zastopanosti in vključenosti, ki jih morajo spoštovati, da so upravičeni do nominacije za najboljši film, čeprav ta pravila v resnici niso povezana le z igralsko zasedbo, ampak tudi s temo in filmsko ekipo.

Film Odiseja v kina prihaja 17. julija. FOTO: Promocijsko gradivo

Lupita Nyong'o pa ni edina članica igralske zasedbe, nad katero se je pritožil Musk. Norčeval se je tudi iz možatosti igralca Elliota Paga, ki je bil pred spremembo spola znan kot Ellen Page, in trdil, da Nolan s svojo izbiro igralcev hodi po Homerjevem grobu.

Vloga Odiseja je pripadla Mattu Damonu, njegovo ženo Penelopo igra Anne Hathaway, njunega sina Telemaha pa Tom Holland.