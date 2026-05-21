Musk utegne postati prvi bilijonar na svetu

Spacex, vesoljsko podjetje milijarderja Elona Muska, je tudi uradno razkrilo načrte za dolgo pričakovani vstop na borzo. Gre za eno najbolj odmevnih javnih ponudb delnic v zadnjih letih, analitiki pa ocenjujejo, da bi lahko postala celo največja v zgodovini tehnološkega sektorja. Podjetje bo na borzi trgovalo pod oznako SPCX, zanimanje vlagateljev pa je izjemno predvsem zaradi hitre rasti podjetja in Muskovega vpliva v svetu tehnologije.

Spacex je s tem javnosti prvič razkril podrobnejši vpogled v svoje poslovanje. Lani je podjetje ustvarilo 18,7 milijarde dolarjev prihodkov, kar je tretjino več kot leto prej. Kljub temu se je znova znašlo v rdečih številkah, saj ogromna sredstva vlaga v razvoj novih tehnologij. Velik del stroškov predstavljajo satelitsko omrežje Starlink, razvoj raketnih sistemov ter projekti umetne inteligence. Samo za slednjo je Spacex lani namenil več kot 12 milijard dolarjev.

Musk pri tem poudarja, da cilj podjetja ni zgolj komercialni uspeh, temveč razvoj tehnologij, ki bi omogočile življenje človeka zunaj Zemlje. Med dolgoročnimi načrti podjetja so stalna baza na Luni, širitev satelitskega interneta po svetu in celo gradnja mest na Marsu. Spacex ocenjuje, da bi trg vesoljskih tehnologij, komunikacij in umetne inteligence lahko v prihodnjih desetletjih dosegel vrednost več deset bilijonov dolarjev.

Javna ponudba delnic bi lahko dodatno povečala Muskovo že zdaj ogromno premoženje. Zaradi posebne strukture delnic namreč še naprej ohranja skoraj popoln nadzor nad podjetjem, analitiki pa ocenjujejo, da bi ga uspeh Spacexa lahko približal statusu prvega bilijonarja na svetu.