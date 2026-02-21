Na 76. Berlinalu zlati medved filmu Gelbe Briefe režiserja Ilkerja Cataka

V Berlinu je večer podelitve nagrad na 76. mednarodnem filmskem festivalu, na katerem so skupaj prikazali približno 200 filmov. Za zlatega in srebrne medvede se je v glavnem tekmovalnem programu potegovalo 22 filmov. Zlatega medveda je dobil film Gelbe Briefe (Rumena pisma) režiserja İlkerja Çataka.

Na začetku zaključne podelitve nagrad je direktorica Berlinskega filmskega festivala Tricia Tuttle spregovorila o preteklih desetih dneh festivala in o izzivih, s katerimi se je festival soočal v času, ko se svet počuti razdeljen in poln nasprotij. Poudarila je pomembnost svobode izražanja ter vlogo filmskih ustvarjalcev.

Letošnji Berlinale je potekal v svetu, ki ga preplavljajo čustva žalosti, jeze in nujnosti, ki jih mnogi nosijo zaradi dogajanja v svetu izven kinodvoran. Ta čustva niso le prisotna, temveč so tudi legitimni del širše skupnosti. Tuttle je priznala kritiko, ki je bila namenjena festivalu v tem polariziranem času, a je poudarila, da to prihaja z vidnostjo kulturnih institucij. Kljub nesoglasjem je festival ohranil svojo osnovno nalogo: ustvariti prostor za srečanje različnih pogledov in spodbujati sočutje do drugih skozi umetnost filma.

Zadnji dan festivala ni le priložnost za podelitev nagrad, temveč tudi priložnost za priznanje raznolikega ustvarjalnega dela in za poslušanje različnih zgodb, ki si zaslužijo pozornost. Tuttle je zaključila z opombo, da če je bil Berlinale letos glasen in čustveno nabit, to ni neuspeh filma, temveč potrditev, da je ta festival opravil svojo nalogo – to je, da omogoči prostor za različne glasove in prepričanja, ki jih filmska umetnost nosi s sabo.

Žirija pod predsedstvom Wima Wendersa je izbrala filme, ki so se izkazali z inovativnostjo, umetniško vrednostjo in močnim čustvenim sporočilom. Med nagrajenimi so se znašli tako svetovno znani ustvarjalci kot tudi obetavni novi talenti.

Žirija letošnjega Berlinala je bila sestavljena iz uglednih filmskih ustvarjalcev in strokovnjakov, med njimi so bili tudi Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, HIKARI in Ewa Puszczyńska. V sklopu podelitve so bile podeljene nagrade v različnih kategorijah, ki so prepoznale tako umetniške dosežke kot tudi izjemne individualne nastope.

Ilker Çatak z zlatim medvedom. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Med nagrajenimi filmi je izstopal Gelbe Briefe nemškega režiserja İlkerja Çataka, ki je prejel zlatega medveda za najboljši film. Film, ki se ukvarja z osebno in družbeno tematiko, je prejel visoko priznanje za svojo globoko čustveno moč in izvirnost.

Srebrni medved velike žirije je šel v roke režiserja Emina Alpera za film Kurtuluş (Salvation), ki je raziskoval globoke družbene in zgodovinske dileme. Srebrnega medveda žirije je pripadel filmu Queen at Sea Lancea Hammerja, srebrnega medveda za najboljšo režijo pa so podelili Grantu Geeju za film Everybody Digs Bill Evans, dokumentarec o jazzovskem pianistu.

Za najboljša žensko igralsko predstavo je bila nagrajena Sandra Hüller za vlogo v filmu Rose Marka Schleinzerja, medtem ko sta srebrnega medveda za najboljši stranski vlogi prejela Anna Calder-Marshall in Tom Courtenay za vloge v filmu Queen at Sea.

Nemška igralka Sandra Hueller je najbolje odigrala glavno vlogo v filmu. FOTO: John Macdougall/AFP

Za najboljši scenarij je bila nagrajena Geneviève Dulude-de Celles za film Nina Roza, medtem ko sta Anna Fitch in Banker White prejela nagrado za izjemen umetniški prispevek.

V tekmovalnem programu Berlinala Perspektive je nagrado GWFF za najboljši celovečerni prvenec prejel film Chronicles From the Siege, ki ga je režiral Abdallah Alkhatib. V omenjenem programu se je za nagrade potegoval tudi celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.

Zlatega medveda za kratki film je žirija namenila filmu Yawman ma walad z angleškim naslovom Someday a Child, ki ga je režirala Marie-Rose Osta. V omenjeni program se je sicer uvrstil tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki je v Berlinu doživel svetovno premiero.

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, se iz 76. Berlinala vendarle ne vračajo praznih rok. Dobili so namreč eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu. Tričlanska žirija je film nagradila s kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja

Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejel If Pigeons Turned to Gold scenaristke in režiserke Pepe Lubojacki.

Častnega zlatega medveda je letos prejela malezijska igralka Michelle Yeoh, ki je leta 2023 za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.