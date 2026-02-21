  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Na 76. Berlinalu zlati medved filmu Gelbe Briefe režiserja Ilkerja Cataka

    Slovenija je bila zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in programu kratkih filmov, a ostala brez pomembnejših nagrad.
    Nemški režiser İlker Çatak z zlatim medvedom, ki mu ga je prinesel film Gelbe Briefe (Rumena pisma). FOTO: Ralf Hirschberger/AFP
    Galerija
    Nemški režiser İlker Çatak z zlatim medvedom, ki mu ga je prinesel film Gelbe Briefe (Rumena pisma). FOTO: Ralf Hirschberger/AFP
    B. T.
    21. 2. 2026 | 20:51
    21. 2. 2026 | 21:09
    5:28
    A+A-

    V Berlinu je večer podelitve nagrad na 76. mednarodnem filmskem festivalu, na katerem so skupaj prikazali približno 200 filmov. Za zlatega in srebrne medvede se je v glavnem tekmovalnem programu potegovalo 22 filmov. Zlatega medveda je dobil film Gelbe Briefe (Rumena pisma) režiserja İlkerja Çataka.

    Na začetku zaključne podelitve nagrad je direktorica Berlinskega filmskega festivala Tricia Tuttle spregovorila o preteklih desetih dneh festivala in o izzivih, s katerimi se je festival soočal v času, ko se svet počuti razdeljen in poln nasprotij. Poudarila je pomembnost svobode izražanja ter vlogo filmskih ustvarjalcev.

    Letošnji Berlinale je potekal v svetu, ki ga preplavljajo čustva žalosti, jeze in nujnosti, ki jih mnogi nosijo zaradi dogajanja v svetu izven kinodvoran. Ta čustva niso le prisotna, temveč so tudi legitimni del širše skupnosti. Tuttle je priznala kritiko, ki je bila namenjena festivalu v tem polariziranem času, a je poudarila, da to prihaja z vidnostjo kulturnih institucij. Kljub nesoglasjem je festival ohranil svojo osnovno nalogo: ustvariti prostor za srečanje različnih pogledov in spodbujati sočutje do drugih skozi umetnost filma.

    image_alt
    Začenja se 76. mednarodni filmski festival Berlinale 2026

    Zadnji dan festivala ni le priložnost za podelitev nagrad, temveč tudi priložnost za priznanje raznolikega ustvarjalnega dela in za poslušanje različnih zgodb, ki si zaslužijo pozornost. Tuttle je zaključila z opombo, da če je bil Berlinale letos glasen in čustveno nabit, to ni neuspeh filma, temveč potrditev, da je ta festival opravil svojo nalogo – to je, da omogoči prostor za različne glasove in prepričanja, ki jih filmska umetnost nosi s sabo.

    Žirija pod predsedstvom Wima Wendersa je izbrala filme, ki so se izkazali z inovativnostjo, umetniško vrednostjo in močnim čustvenim sporočilom. Med nagrajenimi so se znašli tako svetovno znani ustvarjalci kot tudi obetavni novi talenti.

    image_alt
    Nebo nad Berlinom

    Žirija letošnjega Berlinala je bila sestavljena iz uglednih filmskih ustvarjalcev in strokovnjakov, med njimi so bili tudi Min Bahadur Bham, Bae Doona, Shivendra Singh Dungarpur, Reinaldo Marcus Green, HIKARI in Ewa Puszczyńska. V sklopu podelitve so bile podeljene nagrade v različnih kategorijah, ki so prepoznale tako umetniške dosežke kot tudi izjemne individualne nastope.

    Ilker Çatak z zlatim medvedom. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
    Ilker Çatak z zlatim medvedom. FOTO: Ronny Hartmann/AFP
    Med nagrajenimi filmi je izstopal Gelbe Briefe nemškega režiserja İlkerja Çataka, ki je prejel zlatega medveda za najboljši film. Film, ki se ukvarja z osebno in družbeno tematiko, je prejel visoko priznanje za svojo globoko čustveno moč in izvirnost.

    Srebrni medved velike žirije je šel v roke režiserja Emina Alpera za film Kurtuluş (Salvation), ki je raziskoval globoke družbene in zgodovinske dileme. Srebrnega medveda žirije je pripadel filmu Queen at Sea Lancea Hammerja, srebrnega medveda za najboljšo režijo pa so podelili Grantu Geeju za film Everybody Digs Bill Evans, dokumentarec o jazzovskem pianistu.

    Za najboljša žensko igralsko predstavo je bila nagrajena Sandra Hüller za vlogo v filmu Rose Marka Schleinzerja, medtem ko sta srebrnega medveda za najboljši stranski vlogi prejela Anna Calder-Marshall in Tom Courtenay za vloge v filmu Queen at Sea.

    Nemška igralka Sandra Hueller je najbolje odigrala glavno vlogo v filmu. FOTO: John Macdougall/AFP
    Nemška igralka Sandra Hueller je najbolje odigrala glavno vlogo v filmu. FOTO: John Macdougall/AFP

    Za najboljši scenarij je bila nagrajena Geneviève Dulude-de Celles za film Nina Roza, medtem ko sta Anna Fitch in Banker White prejela nagrado za izjemen umetniški prispevek.

    V tekmovalnem programu Berlinala Perspektive je nagrado GWFF za najboljši celovečerni prvenec prejel film Chronicles From the Siege, ki ga je režiral Abdallah Alkhatib. V omenjenem programu se je za nagrade potegoval tudi celovečerni makedonsko-slovenski-srbski igrani film 17 makedonske režiserske Kosare Mitić.

    image_alt
    Pravica filmskih ustvarjalcev do svobode (ne)odgovora

    Zlatega medveda za kratki film je žirija namenila filmu Yawman ma walad z angleškim naslovom Someday a Child, ki ga je režirala Marie-Rose Osta. V omenjeni program se je sicer uvrstil tudi slovenski kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica, ki je v Berlinu doživel svetovno premiero.

    Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, se iz 76. Berlinala vendarle ne vračajo praznih rok. Dobili so namreč eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu. Tričlanska žirija  je film nagradila s kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja

    Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejel If Pigeons Turned to Gold scenaristke in režiserke Pepe Lubojacki.

    Častnega zlatega medveda je letos prejela malezijska igralka Michelle Yeoh, ki je leta 2023 za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

    Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
    20. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Global

    Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

    Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.
    20. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Izredno stanje: na območju Elektra Maribor brez elektrike več kot 34.000 odjemalcev

    Veliko težkega snega je danes padlo na območjih Štajerske, Pomurje in Koroške. Nastajajo snegolomi in izpadi elektrike, odprava nastale škode pa bo terjala več dni.
    20. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Berlinalefilmfilmske nagradezlati medved

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Berlinale

    Na 76. Berlinalu zlati medved filmu Gelbe Briefe režiserja Ilkerja Cataka

    Slovenija je bila zastopana v tekmovalnem programu Perspektive in programu kratkih filmov, a ostala brez pomembnejših nagrad.
    21. 2. 2026 | 20:51
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Finale

    Carlos Alcaraz v Dohi ekspresno do nove zmage

    Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je v Katarju osvojil svoj 26. turnir v karieri. V finalu je z lahkoto premagal Francoza Arthurja Flisa.
    21. 2. 2026 | 20:31
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Krimovke v ligi prvakinj niso bile kos Francozinjam

    Rokometašice Krima v zadnjem krogu lige prvakinj niso bile kos Francoskim tekmicam, ki so bile boljše s 25:37.
    21. 2. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

    V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
    Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Istanbul

    Celjani preko Bešiktaša v četrtfinale evropskega pokala

    Celjski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Istanbulu igrali odlično ter se uvrstili v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi.
    21. 2. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Krimovke v ligi prvakinj niso bile kos Francozinjam

    Rokometašice Krima v zadnjem krogu lige prvakinj niso bile kos Francoskim tekmicam, ki so bile boljše s 25:37.
    21. 2. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Nekdanji hokejski velikan udaril po sodnikih na OI: Kakšna šala!

    V športnih krogih še vedno odmeva včerajšnja tesna zmaga Kanadčanov v olimpijskem polfinalu nad Finci.
    Miha Šimnovec 21. 2. 2026 | 17:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Istanbul

    Celjani preko Bešiktaša v četrtfinale evropskega pokala

    Celjski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Istanbulu igrali odlično ter se uvrstili v četrtfinale tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi.
    21. 2. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo