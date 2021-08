Na CNN odpustili tri zaposlene, ker so na delo prišli necepljeni

Uvajajo obvezno cepljenje

Jeff Zuker je zvišal gledanost CNN med predsedovanjem Donalda Trumpa, ko so se osredotočili na njegove laži in neprimerno vedenje. Foto Wikipedija

»Naj bom jasen – glede tega imamo politiko ničelne tolerance,« je zapisal, izvršni direktor medijske družbe CNN, potem ko je v zadnjem tednu odpustil tri uslužbence, ki so kršili politiko podjetja in prišli na delo necepljeni. Pri tem je spomnil, da morajo biti vsi, ki delajo v pisarni ali na terenu, kjer prav tako prihajajo v stik z drugimi zaposlenimi, cepljeni. »Glede tega smo jasni že več mesecev, tako da ne bi smelo biti zmede,« je še zapisal. Odslej bo najverjetneje treba predložiti tudi dokazilo o cepljenju, česar doslej ni bilo treba. Podrobnosti o odpustitvi in kje so se dogodile, niso znane.Pri CNN se je na delo v pisarno vrnilo več kot tretjina zaposlenih, a napovedani datum, 7. september, ko naj bi se na svoja delovna mesta vrnila večina zaposlenih, so že zamaknili vsaj v začetek oziroma sredino oktobra. Zaradi višanja števila okužb podobno ravnajo tudi v drugih medijskih družbah, denimo pri ameriški tiskovni agenciji Associated Press so svojim uslužbencem prav tako sporočili, da bodo vrnitev na delovna mesta, napovedano za 13. september, zamaknili. Pri podjetju Amazon, denimo, so sprva načrtovali vrnitev zaposlenih z dela od doma 7. septembra, po novem naj bi se šele 3. januarja prihodnje leto.Pri CNN je nošenje mask obvezno v pisarnah v Atlanti, Washingtonu in Los Angelesu, kadar zaposleni ne jedo ali niso v zaprtem zasebnem prostoru. Tudi v pisarnah, kjer nošenja mask še niso zapovedali, je direktor zaposlenim naročil, naj ravnajo tako, kot se njim zdi prav, »brez strahu pred maščevanjem ali obsodbami sodelavcev«.Številna podjetja v ZDA razmišljajo o podobni politiki na delovnem mestu. Google, Facebook in Uber so pred kratkim objavili, da bo cepljenje obvezno za tiste, ki se vračajo v pisarne, vladni uslužbenci v zveznih državah New York in Kalifornija pa se bodo morali prav tako cepiti ali redno testirati.Sicer pa je Zuker, ki vodi CNN od leta 2013 ter je tudi direktor za novice in šport pri krovni družbi WarnerMedia, med zaposlenimi zelo spoštovan, je te dni poročal portal CBNC. Gledanost CNN je izboljšal tako, da se je osredotočil na laži in nerodno vedenje predsednika Donalda Trumpa, v program v najbolj gledanem času je uvrstil oddaji, kot sta Anthony Bourdain Parts Unknown in Stanley Tucci: Searching for Italy.Prejšnji mesec je Zucker napovedal, da bo mreža CNN do leta 2022 predstavila še svoj kanal pretočnih vsebin CNN+. Konec leta se mu izteče pogodba, in čeprav je napovedal svoj odhod, pa naj bi po poročanju CNBC na položaju ostal, dokler ne bodo izpeljali združitev z Discoveryjem. Sam o tem uradno ni ničesar izjavil, prav tako ničesar ne komentirajo pri WarnerMedia. Bi pa pod izvršnim direktorjem Discoveryjautegnil dobiti pomemben položaj, ugibajo, saj se s Zuckerjem poznata skoraj 30 let. Oba sta v 90. letih delala pri NBC in ostala prijatelja.