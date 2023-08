Na Havajih rojeni igralec opozarja turiste

Igralec Jason Momoa (Igra prestolov, Aquaman, Dune: peščeni planet) je na družbenih omrežjih objavil sporočilo, v katerem poziva turiste, naj odpovedo svoje rezervacije na otoku Maui, ki se od začetka avgusta spoprijema s strašnimi požari. V najbolj uničujočem gozdnem požaru v ZDA v zadnjem stoletju, ki je opustošil zgodovinsko mesto Lahaina, je umrlo več kot 90 ljudi, število žrtev pa se še povečuje.

»Maui ta čas ni pravi kraj za počitnice,« je Momoa zapisal na instagramu in opozoril, da so zdaj nizkocenovni leti nujno potrebni za pomoč žrtvam požara pri evakuaciji z otoka, lokalni hoteli pa dajejo prednost tistim ljudem, ki so ostali brez doma. »Naša skupnost potrebuje čas za zdravljenje, žalovanje in obnovo,« je še objavil. »To pomeni, da je bolje, če je na otoku čim manj obiskovalcev, ki zasedajo kritične vire, ki so postali zelo omejeni.«

Znani igralec še naprej usmerja druge k organizaciji za donacije v podporo prizadetim v požarih, navedel je več organizacij, ki jim ljudje lahko ​donirajo, med drugim ActBlue Emergency Fundraiser for Maui Fire in Hawai'i Community Foundation's Maui Strong Fund, ter objavil pretresljive posnetke požara.

Jason Momoa se je rodil 1. avgusta 1979 v Honoluluju, mami fotografinji in očetu slikarju. Po ločitvi staršev se je z materjo že kot otrok preselil v Iowo, a se je pozneje vrnil v svoje rodno mesto in študiral na havajski univerzi v Honoluluju.

Kot izklesan in privlačen devetnajstletnik je dobil vlogo reševalca v takrat popularni seriji Obalna straža s Pamelo Anderson, nato je kot kralj ljudstva Dothraki Khal Drogo v kultni seriji HBO Igra prestolov dosegel svetovno slavo.

Bil je Conan, Barbar (2011) in nato Aquaman (2018), ki se bori za čistost oceanov, za kar si je prizadeval tudi v resničnem življenju. Junija lani je pred začetkom konference Združenih narodov o ohranjanju in trajnostni uporabi oceanov med drugim pozval, da moramo popraviti krivice, ki smo jih storili svojim otrokom in vnukom, obrniti tok svojega neodgovornega upravljanja in narediti zagon za prihodnost, v kateri bo človeštvo spet lahko živelo v sožitju z naravo.

Od leta 2005 do 2022 je bil v razmerju z igralko Liso Bonet (Cosby Show), poročila sta se leta 2017 in imata dva otroka, hčerko Lolo Iolani in sina Nakoa-Wolfa; postal pa je tudi očim igralke Zoë Kravitz, ki jo ima Lisa z nekdanjim možem Lennyjem Kravitzem. Otroka je vzgajal v duhu povezanosti z naravo, ni pa jima dovolil, da gledata serijo Obalna straža, na katero ni preveč ponosen. Nazadnje je nastopil kot Duncan Idaho v znanstvenofantastičnem filmu Dune: peščeni planet (2021) in v akcijskem Fast X (2023).