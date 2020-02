Na jubilejnem Sanremu slavil Diodato

Moral na Švedsko, da je zaslovel v Italiji

V Sanremu se je soboto sklenil 70. festival italijanske popevke. Slavil je kantavtor, med finalisti pa so bili šein skupina Pinguini Tattici Nucleari. Diodato bo predstavljal Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije z balado Fai rumore. V kategoriji novincev je zmagals pesmijo Vai bene cosi.Osemintridesetletni Antonio Diodato iz italijanskega mesta Aosta, ki je na Sanremu nastopil že tretjič, je zmagal po zapletenem glasovanju. »V pesmi pripovedujem o sebi, o svojih čustvih, ki sem jih izvlekel iz globin intimnosti in doživetega. S publiko se lahko povežeš samo tako, da se povsem razgališ, četudi te je pri tem zelo sram,« je za časnik Corriere della Sera povedal po glasovanju. »Tam, v globinah, smo si vsi zelo podobni. Le če si povsem odkrit do samega sebe, boš dosegel globine.«Čeprav ima Diodato dolgo zgodovino glasbenega ustvarjanja v Italiji, je nase opozoril šele s pesmijo Libiri, ki jo je ustvaril v sodelovanjo s švedsko zasedbo Swedish House Mafia. Doslej je izdal dva studijska albuma E forse sono pazzo in A ritrovar bellezza.Na odru priznanega sanremskega gledališča Ariston se je v petih dneh zvrstilo več kot 30 nastopajočih. Med italijanskimi gosti so »mesto rož« obiskaliin, med tujimi gosti pa sta na Sanremo prišlain. Jubilejno izdajo je povezoval italijanski voditelj in, bolje poznan kot Amadeus.