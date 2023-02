Na lovu za Putinovo nekdanjo ženo

Novinarka bruseljskega portala Politica Leonie Kijewski je več tednov preiskovala luksuzno premoženje, ki sta si ga Ljudmila Očeretna – bivša žena Vladimirja Putina – in njen novi mož Artur Očeretni nabrala v zadnjem desetletju, torej odkar je razpadel njen zakon z ruskim predsednikom.

Po ločitvi od ruskega predsednika je zaživela zasebno življenje daleč od oči javnosti. Celo njena poroka leta 2016 z Očeretnijem - ljubiteljem triatlona Ironman, ki je več kot 20 let mlajši od nje - je ostala skrivnost, dokler novinarji niso odkrili, da je spremenila priimek. »Ogled njunega stanovanja bi lahko ponudil vpogled v to, kako živita, pa tudi vpogled v to, kaj se lahko kupi za milijone evrov ruskega denarja«, piše novinarka, ki se je odpravila v priljubljeno špansko letoviško mesto Marbelao na Costi del Sol in potrkala na vrata njunega stanovanja. Oziroma natančneje: lastnik stanovanja je Artur. Vrata ji je odprl moški, ki se je predstavil kot Vladimir in z ruskim naglasom povedal, da je Arturjev poslovni partner in da lahko posreduje pri nakupu stanovanja. A že dan zatem je novinarki poslal sporočilo, da je narobe razumel in da lastnike zanima le nakup. »Ničesar ne prodajamo. Oprostite. Imejte lep dan!«

Udobno razmerje med ruskim denarjem in evropskimi destinacijami

Ljudmila je bila s Putinom poročena približno 30 let, in to v ključnih letih njegovega vzpona od nekdanjega agenta KGB v najmočnejšega človeka v državi. Skupaj imata odrasli hčeri. Ko je Putin postal premier, je ustanovila in vodila center, posvečen promociji ruskega jezika. Občasno se je udeležila državniške večerje in opravljala druge dolžnosti prve dame, kot je otvoritev božičnega drevesca v Kremlju, na splošno pa je v javnosti ni bilo veliko. Ko so se začele pojavljati druge ženske v Putinovem življenju, vključno s telovadko Alino Kabajevo. je postala skoraj nevidna. Leta 2013 se je zakonski par Putin po baletni predstavi ustavil pred televizijsko ekipo in oznanil, da je njunega zakona konec. Leta 2016 so ruski mediji razkrili, da se je poročila z Očeretnijem

Da bi EU lahko sankcionirala osebo, mora njeno ime predlagati ena od vlad držav članic, nato pa se mora strinjati vsaka članica EU. Več diplomatov EU je za Politico izjavilo, da ne vedo, da bi katera koli država predlagala sankcioniranje družine Očeretni.

Združeno kraljestvo je sankcioniralo par, da bi udarilo po Putinovi finančni mreži in njegovem ožjem krogu, vendar pa nista na seznamu sankcij EU in ZDA. A to bi se lahko hitro spremenilo, piše Politico. Odkar je njen zakon z Vladimirjem Putinom razpadel, sta Ljudmila Očeretna in soprog nakopičila milijone evrov v evropskih nepremičninah. Vila na francoski obali, luksuzno stanovanje v Švici, dve stanovanji v Španiji … Novinarki nikoli ni uspelo govoriti s parom, pa čeprav je zasledovala njune nepremičnine po vsej Evropi. Toda to, kar je ugotovila, sproža vprašanja o tem, kaj je potrebno, da nekoga sankcioniramo. In da se Evropa ukvarja z nezakonito pridobljenim bogastvom, ki se je kopičilo skoraj neregulirano do trenutka, ko je vojna v Ukrajini omajala udobno »razmerje med ruskim denarjem in nekaterimi najbolj luksuznimi evropskimi destinacijami«.

Kajti, kot še zapiše v članku Leonie Kijewski, zakon Ljudmile in Vladimirja Putina se je pred desetletjem sicer končal, a odnos - zlasti njegove finančne komponente - se še vedno nadaljuje.