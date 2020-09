Na lovu za rekordom

Pri teku na 400 metrov z ovirami ni pomembna samo hitrost, ampak tudi taktika. FOTO: Reuters

Po splošnem prepričanju belci predvsem v tekaških atletskih disciplinah nimajo pravih možnostih v primerjavi s črnskimi tekmeci. Seveda obstajajo izjeme. Eden izmed njih je Norvežan, za katerega se zdi, da bi lahko kmalu podrl svetovni rekord, ki ga je že kar davnega leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni postavil – seveda črnec – Američan Kevin Young. Priložnost bo imel že jutri na mitingu v Ostravi na vzhodu Češke.Da bi podrl fantastičen dosežek Younga – ta je bil v Barceloni prvi atlet, ki je progo, na kateri je poleg hitrosti zelo pomembna tudi taktika, pretekel v manj kot 47 sekundah –, ni samo pobožna želja mladega Norvežana. Pred dobrima dvema tednoma je 24-letni Warholm 23. avgusta v Stockholmu namreč 400-metrsko razdaljo z ovirami pretekel v 46,87 sekundah. To ni bil samo evropski rekord, ampak drugi najhitrejši tek v tej disciplini, samo devet stotink počasneje od Youngovega pred skoraj tremi desetletji.Po pristanku v češkem industrijskem mestu v nedeljo je bil Warholm zadovoljen s svojo formo: »Vse je v najlepšem redu, imeli smo prijeten let.« Ker se mora za boljši tek od zdaj rekordnega, za katerega je že po času, ko ga ni nihče potolkel, jasno, kako dober je bil, poklopiti še vse kaj drugega, kot samo forma tekača, je bil Norvežan zadovoljen, da se izboljšuje tudi vreme.Miting v Ostravi bi moral potekati že maja, vendar so ga zaradi pandemije covida-19 prestavili. V nasprotju z marsikaterim drugim športnim dogodkom pa bodo Čehi na stadion spustili gledalce. Njihovo število bodo omejili na 5000, razdelili jih bodo na deset sektorjev, v katerih bo po največ 500 ljudi. Gotovo bo za tekmovalce, tudi za Norveškega lovca na stari rekord, to še dodatna vzpodbuda.