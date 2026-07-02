Na misiji Artemis III tudi italijanska zastava

Italijanska premierka Giorgia Meloni je v rimski palači Chigi pred dnevi sprejela italijanskega astronavta Luco Parmitana in mu izročila italijansko trobojnico, ki jo bo Parmitano ponesel na odpravo Artemis III, predvideno za drugo polovico prihodnjega leta.

Devetinštiridesetletni polkovnik italijanskih letalskih sil in astronavt Evropske vesoljske agencije (ESA) je bil junija namreč imenovan za pilota misije Artemis III; to bo njegov tretji polet v vesolje, leta 2019 pa je postal prvi Italijan, ki je poveljeval Mednarodni vesoljski postaji.

Kot je na slovesnosti dejala premierka Giorgia Meloni, njegovo imenovanje »prinaša čast celotnemu narodu ter znova potrjuje odličnost Italije na področju vesoljskih tehnologij«. Zastava bo po njenih besedah spremljala misijo kot »simbol italijanske iznajdljivosti, identitete in ponosa«.

Po novih načrtih cilj misije Artemis III ni več pristanek na Luni, pač pa preizkus sistemov, potrebnih za pristanek ljudi na Luni v okviru misije Artemis IV. Sisteme bodo preizkušali v Zemljini orbiti, posadka pa bo izvajala zahtevne manevre približevanja in spajanja z dvema različnima pristajalnikoma, ki ju razvijata podjetji SpaceX in Blue Origin.

Kot je dejal Parmitano, misija »v marsičem spominja na Apollo 9, saj je v celoti posvečena preizkušanju in preverjanju sistemov, ki jih bomo potrebovali za vrnitev na Luno«. Dodal je, da bo odprava bistveno zahtevnejša od predhodne, saj bodo morali usklajeno delovati tri vesoljska plovila, trije nadzorni centri in tri ekipe.