  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Na modni pisti v Milanu le »50 odtenkov bele«

    Dolce & Gabbana sta z izbiro svojih manekenov, med katerimi so zgolj belci, znova razburila javnost. Pridih rasizma pri uhanih in sandalih.
    Modni komenatorji so bili po zadnji reviji kritični do Domenica Dolceja in Stefana Gabbane. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
    Galerija
    Modni komenatorji so bili po zadnji reviji kritični do Domenica Dolceja in Stefana Gabbane. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
    Ur. I.
    19. 1. 2026 | 12:30
    19. 1. 2026 | 12:44
    A+A-

    Ta konec tedna se je v Milanu začel teden mode, na katerem so priznane svetovne modne hiše predstavile svoje jesensko-zimske kolekcije 2026/27. Tudi tokrat se je potrdilo, da gre pri modi za mnogo več kot zgolj za oblačila, saj so precej prahu dvignili manekeni, ki so nosili kreacije modne hiše Dolce & Gabbana.

    Novo kolekcijo D&G za moške za prihodnjo sezono, ki so jo predstavili v soboto, so poimenovali Portret moškega. A številne modne strokovnjake je zmotilo, da so bili manekeni izključno belci. Priznani modni komentator Lyas, ki ima na instagramu 410.000 sledilcev, je v videopredstavitvi dogodka dogajanje na modni brvi označil za »50 odtenkov bele« in si za objavo prislužil številne všečke.

    Ni bilo prvič, da sta ustvarjalni tandem Domenico Dolce in Stefano Gabbana razburkala javnost zaradi rasnega pristopa. Leta 2012 so njihove manekenke nosile vpadljive uhane, ki jih je navdihnila kolonialna preteklost. Njihove razkošne modne oprave so dopolnili uhani v slogu kipcev temnopoltih oseb, oblečenih v elegantna oblačila. Takšne kipce dobro poznajo v Italiji, zlasti na Siciliji, od koder je doma Dolce in od koder tandem pogosto črpa navdih za svoje kreacije.

    A mnoge je zmotilo, da sta te elemente vključila v modno revijo, saj so v tej potezi videli elemente rasizma. Kipci so namreč žaljivi, nekakšna romantizirana verzija suženjstva. Po koncu modne revije so se mnogi vprašali, kako je mogoče, da nihče v celotnem procesu ni podvomil o njihovi primernosti.

    V Guardianu so takrat zapisali: »Nekateri bi morda trdili, da so (uhani) neškodljivi, celo ljubki, vendar ni nič ljubkega v tem, da dva belca prodajata mainstream uhane večinskemu netemnopoltemu občinstvu. Na reviji Dolce & Gabbana ni bilo niti enega temnopoltega modela in težko se je ne zgroziti nad očitno eksotiko, da so edini temnopolti obrazi na modni pisti le tisti v obliki uhanov.« Leta 2016 je ista blagovna znamka enega od svojih čevljev poimenovala »suženjski sandali«.

    Težave zaradi spornih obuval in kulturne apropriacije pa je imela tudi Prada, ki je junija lani na moški modni reviji svoje manekene obula v sandale z značilnim dizajnom tradicionalnih indijskih sandalov kolhapuri iz 12. stoletja. Potem ko se je zaradi tega pritožila trgovinska zbornica v Indiji, je vodja oddelka za korporativno odgovornost pri Pradi Lorenzo Bertelli priznal, da je sandale navdihnila tradicionalna indijska ročno izdelana obutev z večstoletno dediščino.

    Bertelli, ki je sin ustanoviteljice in lastnice modne hiše Prada Miuccie Prada, je namignil, da bi bilo podjetje pri izdelavi obuval pripravljeno sodelovati z indijskimi obrtniki. A za zdaj takšnih sandalov v ponudbi njihove blagovne znamke še ni najti.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

    Kdor meni, da je padec režima mul neizbežen, se mora spomniti, da so tej oblasti velikokrat pisali osmrtnice, prvič že kmalu po napadu Iraka na Iran leta 1980.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Dolce &amp;amp; Gabbanarasna diskriminacijaprada

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Ustavno sodišče

    Servali in opice kot ljubljenčki: bodo morali lastniki oddati svoje živali?

    Kot je zapisalo ustavno sodišče, bodo lastniki morali počakati na podzakonski seznam dovoljenih vrst.
    Pija Kapitanovič 19. 1. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlameter

    Kdo v parlamentu največ govori – in kdo skoraj nikoli ne spregovori

    Majhna skupina poslancev ustvari nesorazmerno velik delež vsega parlamentarnega govora, nekateri pa v razpravah skoraj ne sodelujejo.
    19. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Legendarni srbski igralec

    Ko nekaj mesecev ni grozljivih naslovnic o meni, me kar malo skrbi

    Dragan Bjelogrlić je za Jutarnji list spregovoril o problemih, ki jih ima zaradi podpore srbskim študentom, ki si prizadevajo za spremembo režima.
    Agata Rakovec Kurent 19. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Požarna varnost

    Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

    Pred kurilno sezono je priporočljiv pregled dimnika in peči. Pomembna je izbira ustreznega lesa za kurjenje in razmislek o možni evakuaciji iz hiše.
    Beti Burger 19. 1. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Filozofska fakulteta UM

    Študenti psihologije kritični do (ne)financiranja programa, Papič miri

    Študenti opozarjajo, da javna univerza ne zagotavlja ustreznega financiranja, medtem pa se odpirajo zasebni programi študija psihologije.
    19. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Legendarni srbski igralec

    Ko nekaj mesecev ni grozljivih naslovnic o meni, me kar malo skrbi

    Dragan Bjelogrlić je za Jutarnji list spregovoril o problemih, ki jih ima zaradi podpore srbskim študentom, ki si prizadevajo za spremembo režima.
    Agata Rakovec Kurent 19. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Požarna varnost

    Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

    Pred kurilno sezono je priporočljiv pregled dimnika in peči. Pomembna je izbira ustreznega lesa za kurjenje in razmislek o možni evakuaciji iz hiše.
    Beti Burger 19. 1. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Filozofska fakulteta UM

    Študenti psihologije kritični do (ne)financiranja programa, Papič miri

    Študenti opozarjajo, da javna univerza ne zagotavlja ustreznega financiranja, medtem pa se odpirajo zasebni programi študija psihologije.
    19. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo