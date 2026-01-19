Na modni pisti v Milanu le »50 odtenkov bele«

Ta konec tedna se je v Milanu začel teden mode, na katerem so priznane svetovne modne hiše predstavile svoje jesensko-zimske kolekcije 2026/27. Tudi tokrat se je potrdilo, da gre pri modi za mnogo več kot zgolj za oblačila, saj so precej prahu dvignili manekeni, ki so nosili kreacije modne hiše Dolce & Gabbana.

Novo kolekcijo D&G za moške za prihodnjo sezono, ki so jo predstavili v soboto, so poimenovali Portret moškega. A številne modne strokovnjake je zmotilo, da so bili manekeni izključno belci. Priznani modni komentator Lyas, ki ima na instagramu 410.000 sledilcev, je v videopredstavitvi dogodka dogajanje na modni brvi označil za »50 odtenkov bele« in si za objavo prislužil številne všečke.

Ni bilo prvič, da sta ustvarjalni tandem Domenico Dolce in Stefano Gabbana razburkala javnost zaradi rasnega pristopa. Leta 2012 so njihove manekenke nosile vpadljive uhane, ki jih je navdihnila kolonialna preteklost. Njihove razkošne modne oprave so dopolnili uhani v slogu kipcev temnopoltih oseb, oblečenih v elegantna oblačila. Takšne kipce dobro poznajo v Italiji, zlasti na Siciliji, od koder je doma Dolce in od koder tandem pogosto črpa navdih za svoje kreacije.

A mnoge je zmotilo, da sta te elemente vključila v modno revijo, saj so v tej potezi videli elemente rasizma. Kipci so namreč žaljivi, nekakšna romantizirana verzija suženjstva. Po koncu modne revije so se mnogi vprašali, kako je mogoče, da nihče v celotnem procesu ni podvomil o njihovi primernosti.

V Guardianu so takrat zapisali: »Nekateri bi morda trdili, da so (uhani) neškodljivi, celo ljubki, vendar ni nič ljubkega v tem, da dva belca prodajata mainstream uhane večinskemu netemnopoltemu občinstvu. Na reviji Dolce & Gabbana ni bilo niti enega temnopoltega modela in težko se je ne zgroziti nad očitno eksotiko, da so edini temnopolti obrazi na modni pisti le tisti v obliki uhanov.« Leta 2016 je ista blagovna znamka enega od svojih čevljev poimenovala »suženjski sandali«.

Težave zaradi spornih obuval in kulturne apropriacije pa je imela tudi Prada, ki je junija lani na moški modni reviji svoje manekene obula v sandale z značilnim dizajnom tradicionalnih indijskih sandalov kolhapuri iz 12. stoletja. Potem ko se je zaradi tega pritožila trgovinska zbornica v Indiji, je vodja oddelka za korporativno odgovornost pri Pradi Lorenzo Bertelli priznal, da je sandale navdihnila tradicionalna indijska ročno izdelana obutev z večstoletno dediščino.

Bertelli, ki je sin ustanoviteljice in lastnice modne hiše Prada Miuccie Prada, je namignil, da bi bilo podjetje pri izdelavi obuval pripravljeno sodelovati z indijskimi obrtniki. A za zdaj takšnih sandalov v ponudbi njihove blagovne znamke še ni najti.