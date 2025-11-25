Na najvišji novozelandski gori umrla dva plezalca

Po padcu na najvišji gori Nove Zelandije sta umrla dva plezalca, poroča BBC. Skupina štirih alpinistov je poskušala osvojiti vrh 3724 metrov visoke gore Aoraki oziroma Mount Cook. Ta je, kot še poroča britanski medij, znana po zahtevnem terenu. Druga dva plezalca sta nepoškodovana, rešili so ju s helikopterjem, potem ko sta v ponedeljek poklicala reševalce.

Nekaj ur zatem so našli trupla mrtvih alpinistov. Plezanje na Mount Cook je zaradi nepredvidljivega vremena in velikih razpok zelo zahtevno tudi za izkušene alpiniste. Ni še znano, kdo sta umrla plezalca, vendar pa novozelandski medij Stuff poroča, da je bil eden od njiju mednarodno priznani gorski vodnik.

Pred letom dni so na omenjeni gori izginili trije plezalci iz ZDA in Kanade. Po tem, ko so jih več dni iskali, so jih na koncu razglasili za mrtve, čeprav njihovih trupel niso našli. Iskanje je, kot so tedaj sporočile oblasti, oviralo slabo vreme.

Med plezanjem na vrh gore Aoraki oziroma Mount Cook je umrlo že na desetine plezalcev. Po podatkih enega od novozelandskih alpinističnih klubov skorajda ne mine sezona brez vsaj ene smrtne žrtve.

Angleško ime Mount Cook je dal gori leta 1851 kapitan John Lort Stokes v čast kapitanu Jamesu Cooku, ki je leta 1770 pregledal in obšel otoke Nove Zelandije. Kapitan Cook med svojim raziskovanjem gore ni videl.