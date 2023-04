Na obzorju nova maratonska vladarja

»London ima novega kralja,« je v nedeljo na družbenih omrežjih zapisala mednarodna atletska zveza. Ob priloženi fotografiji Kelvina Kiptuma je bilo kajpak jasno, da se Karel III. nima česa bati: vladar Združenega kraljestva ostaja na položaju, so pa novega kralja dobile londonske ulice, potem ko je 23-letni kenijski tekač na londonskem maratonu postavil rekord proge.

V cilj je pritekel z rezultatom 2;01:25, kar je tudi drugi najboljši maratonski dosežek do zdaj. Pred njim je le petnajst let starejši rojak Eliud Kipchoge, ki je svetovni rekord postavil na lanskoletnem berlinskem maratonu, pred tednom dni pa je v Bostonu doživel enega hujših porazov v karieri, saj je zasedel šele šesti, kar je njegov prvi maratonski poraz po letu 2020.

Kelvin Kiptum je v primerjavi s Kipchogejem razmeroma neznano ime, četudi je že lani decembra v Valencii tekel pod 2;02. »Če ima Kiptum glavo Kipchogeja, bo svetovni rekord v treh letih 1;58. A tega ne vemo. Vemo le, da je velik, res velik talent. Vemo tudi, da živi blizu Itena, da tako rekoč nima trenerja in da skače iz ene tekaške skupine v drugo. Ko me ni bilo zraven, se je dvakrat pridružil mojim atletom,« je letos za Nedelo povedal eden najuspešnejših maratonskih trenerjev vseh časov Renato Canova.

Po mnenju Italijana, ki se vsako zimo za več mesecev preseli v kenijsko tekaško središče Iten, v maratonu ne zmagujejo najbolj nadarjeni, ampak najbolj potrpežljivi tekači. »Kiptum je po zmagi v Valencii z nekim kitajskim podjetjem podpisal pogodbo, vredno milijon in dvesto tisoč dolarjev. Bojim se, da je blizu konca kariere. V takšni situaciji je potrpežljivost zadnja stvar, o kateri razmišljaš. V takšni situaciji zavestno nočeš biti potrpežljiv,« je bil Canova skeptičen zaradi bliskovitega napredka mladeniča, a ta je prvi test zrelosti prestal z odliko.

Podobno lahko trdimo za nizozemsko šampionko Sifan Hassan, ki je predlanskim osvojila tri kolajne na olimpijskih igrah v Tokiu (zlato na 5000 in 10.000 metrov ter bron na 1500). Tekačica, ki je v deželo tulipanov prispela kot begunka iz Etiopije, se je letos prvič preizkusila v maratonu in takoj osupnila atletski svet: v Londonu je po izjemnem finišu zmagala s časom 2;18:33, četudi se je v prvi polovici dirke zaradi bolečin v kolku dvakrat ustavila in za vodilno skupino zaostajala skoraj pol minute.

Če bosta dovolj potrpežljiva, je pred Kelvinom Kiptumom in Sifan Hassan svetla prihodnost. Oba šele prihajata v najboljša leta za tek na 42 kilometrov in 195 metrov, Nizozemka pa ima zapovrh odlično hitrostno osnovo s krajših razdalj. Nič presenetljivega ne bi bilo, če bo imel v kratkem tudi maraton novega kralja in kraljico.