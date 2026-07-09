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    Svet so ljudje

    Umrla je legendarna Bonnie Tyler

    Britanska pevka, znana po svojem značilnem hripavem glasu, je postala mednarodno znana s pesmijo It's a Heartache.
    Pevka hripavega glasu Bonnie Tyler nam bo ostala v spominu po številnih uspešnicah, med katerimi je največja Total Eclipse of the Heart. FOTO: Andrew Matthews/AFP
    Galerija
    Pevka hripavega glasu Bonnie Tyler nam bo ostala v spominu po številnih uspešnicah, med katerimi je največja Total Eclipse of the Heart. FOTO: Andrew Matthews/AFP
    9. 7. 2026 | 00:00
    9. 7. 2026 | 12:39
    3:25
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    V starosti 75 let je umrla legendarna rock pevka Bonnie Tyler. Javnosti je to sporočila njena družina, ki je na njeni facebook strani zapisala, da je pevka »sinoči nepričakovano umrla v bolnišnici na Portugalskem za boleznijo, zaradi katere se je zdravila«. Maja so jo po nujni operaciji črevesja na Portugalskem spravili v umetno komo. Prejšnji mesec je njen tiskovni predstavnik dejal, da se je prebudila iz kome, vendar je še vedno »zelo bolna in na intenzivni negi«.

    Rodila se je kot Gaynor Hopkins v Skewnu, okrožju Neath v Walesu, 8. junija 1951. Umetniško ime si je izbrala tako, da je listala po časopisu in si izpisovala imena in priimke, ki so ji bili všeč. Očitno je zmagala Bonnie Tyler. Leta 1975 jo je opazil lovec na talente, ko je pela s svojim bendom v klubu Townsman v Swanseaju, kar je privedlo do podpisa pogodbe z založbo RCA Records. Tylerjeva, znana po značilnem hripavem glasu, je zaslovela z albumom iz leta 1977 The World Starts Tonight in skladbama Lost in France in More Than a Lover. Njena pesem It's a Heartache iz istega leta je dosegla četrto mesto na britanski lestvici singlov in tretje na ameriški lestvici Billboard Hot 100 ter postala svetovno znana.

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    Tylerjeva je nato opustila tradicionalni kantavtorski pristop in se podala v rock glasbo s tekstopiscem in producentom Jimom Steinmanom. Ta je napisal njeno največjo uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki se je prodala v več kot 13 milijonih izvodov po vsem svetu in je bila izdana kot glavni singel z njenega albuma Faster Than the Speed ​​of Night iz leta 1983, ki je v ZDA, Združenem kraljestvu in Avstraliji postal platinast.

    Steinman je napisal tudi njeno drugo veliko uspešnico iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, Holding Out for a Hero. Med njenimi drugimi uspešnimi singli iz tega obdobja sta bila Here She Comes iz glasbe za restavrirano različico Langovega filma Metropolis iz leta 1984 in If You Were a Woman (And I Was a Man).

    Valižanska pevka je zastopala Združeno kraljestvo na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2013 v Malmöju na Švedskem s pesmijo Believe In Me. FOTO: Reuters
    Valižanska pevka je zastopala Združeno kraljestvo na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2013 v Malmöju na Švedskem s pesmijo Believe In Me. FOTO: Reuters

    V devetdesetih letih je bila v celinski Evropi uspešna z Dieterjem Bohlenom, ki je napisal in produciral njeno uspešnico Bitterblue. S pevko Kareen Antonn je leta 2003 znova posnela Total Eclipse of the Heart. Njun angleško-francoski duet Si demain ... (Turn Around) se je povzpel na vrh francoskih lestvic.

    Kasneje je valižanska zvezdnica zastopala Združeno kraljestvo na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2013 v Malmöju na Švedskem s pesmijo Believe In Me in končala na 19. mestu. Leta 2023 je za zasluge v glasbi prejela red Britanskega imperija, potem ko je bila uvrščena na seznam častnih nagrajencev ob kraljičinem rojstnem dnevu.

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