Na šovu talentov je zmagal zbor, ki ga je osnoval Jeremy Clarkson

Zmagovalec televizijskega šova Britain’s Got Talent (Britanija ima talent) je postal pevski zbor Hawkstone Farmers' Choir, v katerem prepevajo sami kmetje. Zasluga, da so se uspešno povezali, gre razvpitemu televizijskemu voditelju in lastniku farme v Cotswoldu Jeremyju Clarksonu, ki je želel na ta način podpreti kmete s psihičnimi težavami.

Prvič v zgodovini šova se je zgodilo, da je bil za zmagovalca razglašen zbor. Nastal je lani, potem ko je bilo za avdicijo pivovarne Hawkstone izbranih več deset kmetov, ki so želeli sodelovati v šaljivi oglaševalski kampanji pivovarne.

Na šovu so premagali so ekipo Celestial, ki je izvedla šov dronov ter Anastasiio, ki je nastopila s psičko Salso. »Zmago posvečamo vsem kmetov in vsem drugim, ki so soočajo s psihičnimi težavami. Te niso več tabu in če se ne počutite dobro, spregovorite o tem,« je izjavila ena od članic zbora, ki je zmagal z izvirno skladbo This is Home. Clarkson si je v živo ogledal finalni nastop in člani zbora pravijo, da se mu ne morejo dovolj zahvaliti, saj je bil njihov največji navijač. Vedno kritični sodnik Simon Cowell je njihov nastop označil za naravnost osupljiv in srčen. Nekateri člani so povedali, da je imel zbor ogromen učinek na njihovo duševno zdravje, saj so se povezali in si zaupali osebne izkušnje in življenjske izzive.

Zmagovalci bodo prejeli 250.000 funtov, nastopili pa bodo tudi na vsakoletni dobrodelni prireditvi Royal Variety Show, na kateri zbirajo sredstva za sklad Royal Variety Charity, katerega pokrovitelj je kralj Karel III. Pevci so zmago proslavili v bližnjem pubu v Hammersmithu, kjer se jim je pridružil tudi vidno ganjeni Jeremy Clarkson, ki je o življenju na kmetiji zadnja leta snemal odmevno dokumentarno serijo Clarkson’s Farm.