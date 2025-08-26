  • Delo d.o.o.
    Svet so ljudje

    Na rojstnodnevno zabavo povabil pritlikave zabavljače in se zaljubil

    Kljub mladosti o njem veliko pišejo tudi tabloidi, saj je njegovo zasebno življenje precej pestro.
    Sprva je v rumenih medijih pristajal predvsem zaradi očeta. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
    Sprva je v rumenih medijih pristajal predvsem zaradi očeta. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters
    Aljaž Vrabec
    26. 8. 2025 | 14:35
    26. 8. 2025 | 14:50
    3:26
    Nogometni zvezdnik Lamine Yamal je šele julija dopolnil 18 let, a že spada med glavne favorite, da prejme nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša. Toda kljub mladosti o njem veliko pišejo tudi tabloidi, saj je njegovo zasebno življenje precej pestro.

    Sprva je v rumenih medijih pristajal predvsem zaradi očeta, ki zna hitro zabresti v težave, toda kaj bistveno drugačen ni niti 18-letni Lamal. Ko je sredi julija blizu Barcelone praznoval prehod v polnoletnost, so na ekstravagantni zabavi nastopili tudi štirje zabavljači pritlikave rasti.

    Primer je pod drobnogled vzelo špansko Združenje ljudi z ahondroplazijo in drugimi boleznimi skeleta (ADEE). Javno so obsodili »zaposlovanje pritlikavcev kot del zabave« in na špansko ministrstvo za socialne pravice vložili pritožbo, saj takšno ravnanje »ohranja stereotipe, spodbuja diskriminacijo in spodkopava podobo in pravice« invalidov.

    Kljub mladosti o njem veliko pišejo tudi tabloidi. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Kljub mladosti o njem veliko pišejo tudi tabloidi. FOTO: Bruna Casas/Reuters

    Nihče od gostov ni smel snemati zabave, a kljub temu je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, kako se skupina zabavljačev odpravlja proti kraju zabave. Zanimivo, pri katalonskem radiju RAC1 so našli enega od njih, ki je v anonimni izjavi dejal: »Vsi so se obnašali spoštljivo in lahko smo delali v miru.«

    Po ulicah Monte Carla

    A kot kaže, se je Lamine Yamal na isti zabavi tudi zaljubil. Izbranka je argentinska pevka Nicki Nicole, sedem let starejša zvezdnica, ki je znana predvsem v Južni Ameriki. Kmalu po rojstni dnevni zabavi so jo opazili še na prijateljski tekmi Barcelone proti Comu, ko je prišla na tribuno v Yamalovem dresu.

    Da očitno ne gre samo za govorice, sta potrdila kar sama, saj sta se kmalu skupaj sprehajala po ulicah Monte Carla, občasno pa objavljata skupne fotografije na družbenih omrežjih.

    In kdo sploh je Nicki Nicole? Njeno pravo ime je Nicole Denise Cucco in je uspešna pevka, raperka in tekstopiska, znana po uspešnicah Wapo Traketero, Colocao in Mamichula. Že osemkrat je prejela nominacijo za latinske grammyje in več drugih pomembnih nagrad. Večkrat je sodelovala tudi z drugimi glasbeniki, denimo s Christino Aguilera, Becky G in Nathy Peluso. Na instagramu ima 22 milijonov sledilcev, kar je sicer manj od Yamala, ki jih ima 38 milijonov. Rojena je v Rosariu, v istem mestu kot Lionel Messi, pa tudi revolucionar Che Guevara in še en slaven argentinski pevec Fito Paez.

    »Že od majhnega sem pela doma z družino, v kuhinji ali kjer koli sem lahko,« je julija 2023 povedala za revijo Wonderland. »Imela sem metlo, ki sem jo uporabljala kot mikrofon. Družina me je podpirala od prvih dni petja v kuhinji, pa vse do takrat, ko sem se glasbi posvetila povsem resno.«

    Lamine YamalNicki NicoleSvet so ljudjeArgentinašport zasebnorojstni daninstagramBarcelonaJužna Amerikapevka

