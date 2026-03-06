Nad iranskimi nogometašicami grožnja izdaje, pozivi Avstraliji, da jih zaščiti

Iranske nogometašice, ki sodelujejo na azijskem pokalu v Avstraliji, čaka v nedeljo tekma proti filipinski ekipi. Potem se bodo morale vrniti domov. Kar bi lahko bil trenutek veselja, je zanje grožnja za življenje. Pred otvoritveno tekmo azijskega pokala proti Južni Koreji, ki je bila le dva dni zatem, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran in je bil ubit vrhovni iranski voditelj Ali Hamenei, so namreč iransko himno spremljale molče in z resnimi obrazi.

Njihov molk je bil pomenljiv in slišal ga je tudi režim, ki bi ga lahko označil za izdajo. To je javnosti prenesel voditelj iranske državne televizije Mohamad Reza Šahbazi, ki je izjavil, da je treba z izdajalci v vojnem času še strože ravnati.

Sara Didar je pozneje vendarle dala izjavo. FOTO: Izhar Khan/Afp

Sprva ne igralke ne selektorica Marzijeh Džafari svojega ravnanja in dogajanja v Iranu niso želele komentirati, pozneje so vedarle dale izjave za medije. »Seveda smo vsi zaskrbljeni in žalostni zaradi tega, kar se je zgodilo Iranu, našim družinam in našim najdražjim, vendar resnično upam, da je to dobro za našo državo, da nas čakajo dobre novice pred seboj in da bo naša domovina še dolgo živela,« je razmere v domovini v solzah komentirala 21-letna napadalka Sara Didar, ki igra v reprezentanci vse od leta 2020. Trenerka je prav tako poudarila, da jih zelo skrbi za njihove družine in ljudi v Iranu. »Nihče ne mara vojne ... A sem smo prišle zaradi nogometa, zato se po najboljših močeh osredotočamo na tekmo, ki je pred nami.«

V četrtek, pred tekmo z Avstralijo, so članice iranske ekipe zapele iransko tekmo in salutirale v čast domovini, pri čemer niso pojasnile, zakaj so spremenile stališče. A obtožba izdaje še vedno visi nad njihovimi glavami. »V Iranu je 'izdaja' kaznivo dejanje, ki se kaznuje s smrtjo. Te športnice se soočajo s pridržanjem in usmrtitvijo, če se bodo prisiljene vrniti,« je opozoril iranski novinar Ali Bornaei, ki živi v Nemčiji, in avstralsko vlado pozval, da ekipi zagotovi zaščito. Tudi izvršni direktor Sveta za begunce Paul Power je opozoril, da so članice nogometne ekipe glede na razpoložljive dokaze zagotovo ogrožene, če se vrnejo, in spomnil, da so ljudje v Iranu hude posledice utrpeli že zaradi udeležbe na miroljubnih protestih.

Iranska ženska nogometna reprezentanca FOTO: Dave Hunt/ Reuters

Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je na pozive, da pustijo iranskim nogometašicam ostati v Avstraliji, odvrnila, da njihova vlada stoji ob iranskem ljudstvu v njihovem boju proti zatiranju. »Iranski režim smo pozvali, da naj zaščiti svoje ljudi in omogoči svobodo izražanja in mirnega zbiranja brez strahu pred povračilnimi ukrepi,« je izjavila in dodala, da je Avstralija ratificirala konvencijo o beguncih, vendar ni dolžna ukrepati, razen če je vložen zahtevek.

V Iranu je nogomet zelo priljubljen, tudi med ženskami, vendar se je razvoj ustavil z islamsko revolucijo leta 1979. Pod strogimi omejitvami – nošenje hidžaba med igro, ločena prizorišča od moški in omejeno občinstvo – so ga spet začele igrati v devetdesetih letih, v tem tisočletju pa tudi nastopati na mednarodnih tekmovanjih. O njihovem boju za nogomet med drugim govori film Ofsajd Džafarja Panahija.