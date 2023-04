Študentka zbudila izjemen odziv

Somalijo pogosto opisujejo kot propadlo državo, saj je zaradi desetletja trajajočih spopadov med različnimi milicami skoraj povsem opustošena. O somalijski kinematografiji ni znanega skoraj nič, je pa televizijska nadaljevanka v desetih delih Študentka vzbudila izjemen odziv, je poročal BBC. Režiser Ahmed Farah je v prestolnici Mogadišu posnel nadaljevanko, ki obravnava probleme mladih, kot je dejal, je kar tri četrtine somalijske populacije mlajše od 30 let, a jih nikjer ne upoštevajo.

V eni od glavnih vlog je nastopila Šukri Abdikadir, ki je bila izbrana na avdiciji. Nekdanja natakarica je navdušena nad tematiko, saj se nadaljevanka loteva najbolj perečih tem, kot so posilstva, mamila in neštete nevarnosti, ki mladim grozijo na ulicah prestolnice. Snemanje je bilo zahtevno, saj se filmske ekipe doslej še niso lotile snemanja na mestnih ulicah, z mimoidočimi so se večkrat zapletli v spor in celo fizično obračunavanje, v ozadju so se redno slišali streli, enkrat pa so se za las izognili eksploziji avtomobila bombe.