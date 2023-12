Priznanje za življenjsko delo Vanessi Redgrave

Na podelitvi evropskih filmskih nagrad, kjer je slavil sodni triler Anatomija padca francoske režiserke Justine Triet, so nagrado za življenjsko delo podelili angleški igralki Vanessi Redgrave.

Šestinosemdesetletna legendarna igralka je nastopila v več kot stotih filmih in v številnih gledaliških predstavah. Je ena redkih igralk na svetu, ki so prejele vse možne nagrade, in edina britanska igralka, ki je dobila oskarja, dva emmyja, tonyja, olivierja, dve nagradi v Cannesu, dva zlata globusa in bafto. Za oskarja je bila nominirana petkrat. Ljubezen do igre je v družini Redgrave očitno nalezljiva. Z njo so se ukvarjali njeni starši, zanjo so se ogreli tudi Vanessin brat Corin Redgrave in sestra Lynn Redgrave, pozneje pa še njene hčere Joely in že pokojna Natasha Richardson.

Med številnimi filmskimi vlogami Vanesse Redgrave je težko določiti najpomembnejše, med njimi so bile gotovo v filmih Morgan: A Suitable Case for Treatment (1966), Povečava (Blow-Up, 1966) in Howards End (1992) in Isadora (1968) v katerem je igrala plesalko Isadoro Duncan.

Je velika podpornica Palestine in nastopa tudi v dokumentarcu The Palestinian, ki zagovarja pravico Palestincev do lastne države. Vanessa Redgrave je sionistično gibanje sicer večkrat označila za »brutalno in rasistično«. Je izjemno politično angažirana, napadala je tako imenovano »vojno proti terorizmu« in bila kritična zaradi nespoštovanja človekovih pravic v svetu. Njen aktivizem je vplival tudi na njeno igralsko kariero. Izgubila je več vlog, a si tega ni preveč gnala k srcu. V enem od intervjujev je rekla: »Menim, da se je vedno vredno bojevati za temeljna načela. Če sem nekatere vloge izgubila zato, ker nekemu distributerju ni bila všeč moja politika, je bilo to pričakovati.«

Še drugi nagrajenci

Na podelitvi evropskih filmskih nagrad je bil za najboljši evropski film sicer razglašen sodni triler Anatomija padca, režiserka Justine Triet je bila hkrati izbrana za najboljšo režiserko in skupaj z Arthurjem Hararijem nagrajena tudi za scenarij. Nagrajena je bila tudi igralka tega filma, Nemka Sandra Hüller.

Za najboljšega igralca je bil izbran Mads Mikkelsen za vlogo v filmu Nikolaja Arcela Obljubljena dežela.

Nagrado za najboljši dokumentarni film je prejel film Smoke Sauna Sisterhood, ki je nastal v koprodukciji med Estonijo, Francijo in Islandijo. Režiserka filma Anna Hints je ob prejemu nagrade zahvalo kar odpela. Za animirani film je nagrado prejel film Robot Dreams, katerega scenarist in režiser je Španec Pablo Berger. Nagrado Fipresci za evropsko odkritje je prejel britansko-grški film How to have sex, ki ga režijsko podpisuje Molly Manning Walker.

Lani so prvič podelili evropsko nagrado za trajnostni razvoj, ki jo je prejela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Letos so jo namenili turški podjetnici, filantropistki in ambasadorki umetnosti Güler Sabanci. Za nagrado je prejela drevo.

Na prireditvi, ki jo je povezovala nemška igralka Britta Steffenhagen, so med drugim večkrat pozvali k miru, spomnili pa so se tudi več lani preminulih evropskih filmskih ustvarjalcev. Tako je bilo na projekciji In memoriam med drugim videti tudi imeni slovenskega scenarista in režiserja Maka Sajka in filmske producentke Dunje Klemenc.