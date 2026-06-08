Naj bo Amerika spet zdrava

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy Jr. želi gibanje Maha (Make America Healthy Again – Naredimo Ameriko spet zdravo) pred letošnjimi kongresnimi volitvami spremeniti v pomembno politično silo, poroča portal Politico. Republikanska stranka je prepričana, da bi gibanje lahko omogočilo širitev volilne baze.

Po ocenah republikanskih strategov je Maha eden redkih političnih projektov zadnjih let, ki mu je uspelo doseči del neodvisnih volivcev, predmestnih žensk, mlajših volivcev in celo nekaterih nekdanjih demokratov. Med predsedniško kampanjo leta 2024 je Kennedyjeva podpora Donaldu Trumpu pomagala ustvariti koalicijo, ki ni temeljila zgolj na vprašanjih priseljevanja, gospodarstva ali kulturnih sporov, temveč tudi na temah zdravja, prehrane in nezaupanja do farmacevtskih ter prehranskih korporacij. Republikanci verjamejo, da bi lahko Maha postala pomemben dejavnik tudi na letošnjih volitvah.

Robert F. Kennedy Jr., sin leta 1968 umorjenega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja in nečak leta 1963 umorjenega predsednika Johna F. Kennedyja, se je izneveril družinski tradiciji in pristal v republikanskem taboru. Strategija gibanja Maha temelji na intenzivni prisotnosti Kennedyja na terenu, obsežni medijski kampanji ter delovanju v zveznih državah.

Hkrati pa portal Politico ugotavlja, da je opletalo s podatki o velikih finančnih zneskih, ki naj bi bili aktivirani za potrebe kampanje, vendar je njegova blagajna bolj ali manj prazna. Da pa je gibanje Maha precej zmahano, kaže tudi podatek, da ga je podprlo 40 osebnosti, v tej skupini pa le štiri zares kandidirajo za kongres.