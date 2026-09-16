Najbogatejši Afričan Nigerijcem ponuja delež v svoji rafineriji

Nigerijski milijarder Aliko Dangote je dal v javno prodajo približno triodstotni delež svoje naftne rafinerije v Lagosu, s prodajo pa bi lahko zbral približno 1,8 milijarde evrov. Gre za največjo javno ponudbo delnic v zgodovini Afrike. 67-letni Dangote, ki ima po podatkih Forbesa okoli 24 milijard evrov vredno premoženje, je obogatel s proizvodnjo cementa in sladkorja, posluje pa v 16 afriških državah. Njegova družba Dangote Cement je največji proizvajalec cementa na afriški celini. Milijarder pravi, da želi z javno ponudbo delnic, ki bi lahko po oceni časnika Guardian njegovo premoženje povečala za dve tretjini, navadnim Nigerijcem omogočiti, da postanejo solastniki enega največjih industrijskih projektov na celini in sodelujejo pri njegovih prihodnjih poslovnih uspehih. Sedma največja ...